Memur-Sen 5. Tez Ödül Töreni: Memur Sendikacılığına Akademik Teşvik

Akademik üretim desteklenerek memurların sorunlarına dikkat çekildi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümüne katkı sunmak ve alana yönelik akademik üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen Memur-Sen Tez Ödül Töreninin beşincisi gerçekleştirildi.

Programa başvuran tezler arasından başarılı bulunan çalışmaların yazarları ve danışman hocaları ödüle layık görüldü. Etkinlikte ayrıca törene özel hazırlanan tanıtım filmi gösterildi; programın temel amacı, memurların hak ve menfaatlerinin korunması ve sorunlarının çözümüne akademik katkı sunulması olarak açıklandı.

Ali Yalçın: Akademinin ilgi eksikliği ve teşvik gerekliliği

Tanıtım filminin ardından açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, akademinin memur sendikacılığına yeterince ilgi göstermediğini vurguladı. Yalçın, konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Akademideki tüm kürsüler, tüm öğretiler, oradaki tüm müktesebat işçi sendikacılığı üzerine kurgulanmış durumda. Memur sendikacılığına ilişkin kurulan cümleler bile bizim hayretimizi celbediyor. Çünkü bakıyoruz o cümle bizimle örtüşmüyor. Gerçeği yansıtmıyor. Yazılan makaleler çok sınırlı. Bu açıdan bu ihtiyaca binaen Erdinç hocam başta olmak üzere Merve hocam, Mehmet Merve hocam, Necdet Ünüvar hocamız burada zamanında çok önemli fikir tartışmalarına rehberlik etti. Biz bu tartışmalarda bir tez ödülleri programını uygulayarak bir tez teşviki ortaya çıkararak memur sendikacılığına ilişkin akademideki arkadaşların, yeni başlayan genç yeteneklerin uzmanlaşması sağlanabilir mi, burada belli bir kapasite üretilebilir mi, yoksa diğer türlü kendiliğinden boğulmayacak diyerek bir yola çıktık. Bunun üzerine bu çalışmayı geleneksel hale getirdik ve yürütüyoruz. Faydalı bir çalışma oldu. Bunu baştan ifade etmek isterim. Çünkü şu ana kadar 200’e yakın bu konuda tez yazılmasına vesile oldu ve bu tezler içerisinden inceleyerek irdeleyerek bazılarını ödüllendirerek bazılarına ilişkin kanaatlerimizi belirterek belki kitaplaşma aşamasında en azından daha geniş ele almasını sağlayarak bu konuda kendi adımımıza ilişkin bir müktesebat oluşturmanın gayreti içerisindeyiz.”

Toplu sözleşme ve sosyal adalet vurgusu

Yalçın, sosyal adaletin sağlanmasında toplu sözleşme sisteminin önemine dikkat çekerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, toplu sözleşme görüşmelerinde sınırlı süre içinde önemli konuların masaya taşındığını ve bazı konularda uzlaşı sağlandığını belirtti. Yalçın, masada 90 tane madde üzerinde hizmet ve konu boyutuyla uzlaşı sağlandığını; ancak genel toplu sözleşmede teklif edilen rakamların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Yalçın ayrıca akademiden bu konudaki çarpıklığa dair yeterli eleştirel çalışmayı göremediklerini belirterek, toplu sözleşme sisteminin boşluklarına dikkat çekmek amacıyla Çalışma Bakanlığı’na başvuru yapıldığını söyledi.

Memur sendikacılığına daha fazla akademik çalışma çağrısı

Genel olarak memur sendikacılığının önünün açık olduğunu vurgulayan Yalçın, alana odaklanmış doktora çalışmaları, makaleler ve üniversitelerde tartışma kürsüleriyle konunun gündeme alınmasını beklediklerini söyledi. Yalçın, tez ödülleri programıyla memur sendikacılığı konusunda uzman kimliklerin yetiştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını ve ilginin giderek arttığını belirtti.

Konuşmaların ardından tez yazarlarına ve danışman hocalarına ödülleri takdim edildi ve tören sona erdi.

Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, tez yazarları ve davetliler katıldı.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN