Bozbey açıkladı: Büyükşehir borcu 8,9 milyar, BUSKİ 23,11 milyar

Bozbey: Bursa Büyükşehir ve BUSKİ'nin Güncel Borç Rakamları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 yılı değerlendirme toplantısında kasım sonu itibarıyla belediye, Buski ve iştiraklerin güncel borç durumunu kamuoyu ile paylaştı. Bozbey, göreve geldikleri 20 aylık süreci ve mali tablodaki değişimi değerlendirdi.

Mali Durum ve Borç Dağılımı

Başkan Bozbey, yaptığı açıklamada belediyenin borçlarındaki değişimi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sağlam mali yapı oluşturduk. 13 milyar lira büyükşehir borcu vardı. Kasım sonu itibariyle 8,9 milyar liraya düşmüş durumda. Yüzde 31 borcumuz azaldı. Buski borcu 11.8 milyar lira idi 23,11 milyar liraya yükseldi. Yüzde 96 yükseldi Şirketler 4,1 milyar liradan 4,610 milyara çıktı. Yüzde 11 arttı. Buskinin borcu 25 milyara çıkacak dedim, meclis üyeleri güldüler bana. Kasım sonu 23,11 milyar lira. Artış yüzde yüz olmuş. Bunun sebeplerini daha önce anlattım"

Bozbey ayrıca, toplantıda daha önce de dile getirdiği tespitlere değindi: "Buski’nin borcu 11,8 milyar liradan 23,11 milyar liraya yükseldi. Bunu söylemiştik. Biz daha önce işin başında olsaydık Buski’nin borcu bu kadar artmazdı".

Genel Borç ve Nedenler

Başkan Bozbey, devraldıkları genel toplam borcun ve şu anki tabloya ilişkin eleştirilerini de paylaştı. Sözleri şöyle devam etti:

"Genel toplam borcu 28,8 milyar olarak devir aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, '36,6 milyara yükseldi, yüzde 27 arttı.Biz olsaydık bu işin başında 23 milyar Buski borcu olmazdı. Hem yarım yamalak beceremedikleri işler yapılmaz Nilufer çayı kirlenmezdi. Çok daha ekonomik mal ederek bu borcun çok daha altında bir borç ortaya çıkardık. Beceriksizliğin faturası bunlar. Bunları da çözeceğiz.'"

Euro Borcu, İştirakler ve Şeffaflık

Bozbey, şirketlerin ve Euro cinsinden borçların durumuna dair değerlendirmesinde şu noktaları paylaştı:

"Şirketlerde yüzde 11 artış var. Yıl sonu itibariyle rakamın düşeceğini söyleyebilirim. Toplama baktığımızda 835 milyon Euro borç yükü almıştık. Yüzde 11’lik azalma var. Hem hizmet ürettik. Hem de 746 milyon Euro’ya düştü borcumuz. Bu mali disiplinin getirdiği sonuç olarak karşımızda oluştu. Bize gelen paranın Bursalılar adına geldiğini 3,3 milyon insanımızın parası olduğunu onların parasını kullanan kişiler olduğumuzun bilincindeyiz. Onları adına kullanıyoruz. Benim değil hiç bir arkadaşımın da değil. Bursalıların parası. Bir delikli kuruşu dahi hesap eder durumdayız. Doğru yere harcıyoruz. Doğru zamanda ekonomik harcıyoruz. Kaçağı sıfırladık. Bunun sonucunda karşımızda sonuç çıktı. Bir tek Buski bizi zorluyor. Buski olmasa borçlarımızda ne kadar azalma olacak. Bir ay sonra net rakam çıkacak. Biz Bursalıların ödediği her kuruşun hesabını veren şeffaf ve güçlü bir yapı güçlü bir yönetim inşa ettik. 2025 yılı Bursamız için sadece yoğun çalışma dönemi değil aynı zamanda yeni bir anlayışın yerleştiği yıl oldu"

Bozbey'in açıklamaları, belediyenin mali disiplin, iştirak yönetimi ve BUSKİ özelindeki performansına dair tartışmaları gündeme taşıdı. Başkan, şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusuyla yılı değerlendirdiğini belirtti.

