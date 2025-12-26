Bayraktar: 2026'da Akkuyu'da İlk Elektriği Üreteceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Konferansı'nda Türkiye'nin enerji yol haritasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bayraktar, 2016'da başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde elde edilen kazanımları ve önümüzdeki döneme dair hedefleri paylaştı.

Sahada üretim ve güvenlik vurgusu: Gabar örneği

Bayraktar, Gabar'daki üretime dikkat çekerek, "Gabar’da artık plato üretime geldik, 80 bin varillik bir üretim var burada. Şu anda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 insanımız orada çalışıyor" dedi. Bakan, bölgenin terörden arındırılmasının ekonomik değeri açığa çıkardığını ve bunun terörsüz Türkiye hedefine küçük bir kesit sunduğunu vurguladı.

Sakarya Gaz Sahası ve hedeflenen üretim artışı

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile ilgili olarak yakın ve orta vadeli hedefleri paylaştı: "Şu anda 4 milyon haneye sağladığımız ve günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküplük üretimi olan doğalgazı 2026 yılında iki katına çıkartmak istiyoruz."

Bayraktar ayrıca 2028'i kritik bir eşik olarak tanımlayarak, "Doğalgaz üretimimiz 4 katına çıkacak. Türkiye Sakarya Gaz Sahası’nda günde 40-45 milyon metreküp doğalgaz üretecek. Biz 2028’de yeni hiçbir şey olmazsa 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten bir milli petrol şirketine sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Yurtdışında daha aktif bir milli petrol şirketi hedefi

Bakan, Türkiye'nin günlük petrol ve doğalgaz talebinin 2 milyon varil olduğuna işaret ederek, 2026'yı hem sonuç hem başlangıç yılı olarak gördüklerini belirtti: "Yurtdışında çok daha aktif bir milli petrol şirketi hedefliyoruz."

Bayraktar, yurtdışı projelerinden örnekler vererek Somali'de 2026'da ilk sondajı, Pakistan'da ise kısa süre önce yapılan faaliyetler sonrası 2026'da sondaja başlanmasını planladıklarını söyledi. Ayrıca 2026'yı ilk yatay sondaj ve kırma (çatlatma) yöntemlerinin kullanılacağı yıl olarak tanımladı ve bunun sektörde oyun değiştirebilecek bir etkisi olabileceğini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve finansman beklentisi

Bakan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "2016 yılında Türkiye’nin 30 milyon metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon metreküpe çıktı. Biz bunu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 200 milyon metreküpe çıkartmak istiyoruz. 2026 bizim için önemli bir yıl olacak. 2026 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk elektriği üreteceğiz. 2026 yılı Türkiye enerji sektörüne yoğun bir dış finansmanın geleceği bir yıl olacağını ifade etmek istiyorum."

Bayraktar'ın açıklamaları, enerji arz güvenliği, yerli üretim ve uluslararası yatırım çekme hedefleri ekseninde 2026'yı kritik bir eşik olarak konumlandırıyor.

