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Çay tiryakilerin başka markete gitmesine gerek yok! 26 Şubat’a kadar yüzde 25 indirimli satışta

Çay tiryakilerine göbek arttıracak indirim kampanyası Migros marketlerden duyuruldu. Siyah bardak poşet çaylarda yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldı. 26 Şubat 2024 tarihine kadar Money bonus ya da Money kartlara özel kampanya devam edecek.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:55
Çay tiryakilerin başka markete gitmesine gerek yok! 26 Şubat’a kadar yüzde 25 indirimli satışta

Çay tiryakileri bu habere çok sevinecek. 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak siyah poşet çaylarda %25 indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar oldukça uygun fiyatlara 26 Şubat 2024 tarihine kadar birçok siyah bardak poşet çayı sepetine ekleyebilecek. Eğer sizlerde uygun fiyatlarla kaliteli siyah bardak poşet çay satın almak istiyorsanız, Migros marketlerin Money bonus ya da Money karta özel başlatmış olduğu bu kampanyadan kesinlikle faydalanmalısınız.

ÇAY TİRYAKİLERİ MİGROS MARKETİN YOLUNU TUTTU

Çay tiryakilerine harika bir haber duyuran Migros marketler, siyah bardak poşet çaylarda %25 indirim kampanyasına imza attı. 20 tane ürünü %25 indirimli şekilde satışa çıkarmış olan Migros marketler 26 Şubat 2024 tarihine kadar Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde sanal markada özel %25 indirim kampanyasını başlattı. Vatandaşlar sanal market üzerinden indirime tabi tutulan 20 adet ürünü %25 indirimli şekilde satın alabilecek. Sepette geçerli olacak bu indirim kampanyasından 26 Şubat 2024 tarihine kadar sıkıntısız bir şekilde faydalanabilirsiniz. İşte Migros marketlerde %25 indirimli şekilde satışa çıkartılan çay ürünleri…

Çay tiryakilerin başka markete gitmesine gerek yok! 26 Şubat’a kadar yüzde 25 indirimli satışta

  • Orgalife Organik Earl Grey Bardak Poşet Çay 20'li 40G 
  • Efor Prime Label Bardak Poşet Çay 50G / 25'li 
  • Efor Early Grey Süzen Poşet Çay 2 G x 25'li 
  • Ahmad Tea Earl Grey Bardak Poşet Çay 25'li 50 G 
  • Ahmad Tea English Breakfast Bardak Poşet Çay 25'li 50 G 
  • Doğuş Gurme Bardak Poşet Çay 25'Li 50 G 
  • Doğuş Gurme Bardak Poşet Çay 100'Lü 200 G 
  • Orgalife Organik Bardak Poşet Çay 20'Li 40 G 
  • Doğuş Karadeniz Bardak Poşet Çay 25'Li 
  • Lipton Bardak Poşet Çay Doğu Karadeniz 25'Li 
  • Doğuş Earl Grey Bardak Poşet Çay 25'Li 50 G 
  • Doğuş Black Label Bardak Poşet Çay 25'Li 
  • Doğuş Black Label Bardak Poşet Çay 100'Lü 
  • Doğuş Earl Grey Bardak Poşet Çay 100'Lü 200G 
  • Çaykur Bardak Poşet Çay 100'Lü 200 G 
  • Lipton Earl Grey Bardak Poşet Çay 100'lü 200 G 
  • Lipton Bardak Poşet Çay Earl Grey 25'li 50G 
  • Lipton Bardak Poşet Çay Yellow Label 25'Li 
  •  Lipton Bardak Poşet Çay Yellow Label 100 
  • Çaykur Bardak Poşet Çay 25'Li 

Migros sanal market üzerinden %25 indirimli şekilde satışa çıkartan bu ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu aktaran Migros marketler stoğun tükenmesi durumunda tedarik problemi yaşansa da vatandaşların yeniden aynı indirimden farklı bir üründe yararlanmaya devam edebileceğinin de altı çizildi. Sizlerde uygun fiyatlara çay satın alıp stoklamak istiyorsanız, Migros marketler tarafından başlatılan bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın.

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