2026 Asgari Ücret Net 28 bin 75 lira, Brüt 33 bin 30 lira — Bakan Işıkhan

Bakan Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026'den itibaren geçerli net asgari ücretin 28 bin 75 lira, brütün 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:20
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından 2026 yılı için yeni asgari ücreti açıkladı. Toplantı Bakanlıkta üçüncü kez yapıldı ve saat 18.00'de başladı.

Toplantı ve karar süreci

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 12 Aralık'ta başlattığı müzakerelerin ardından görüşlerini tamamladı. Işıkhan, sürecin sosyal diyalog esasına göre yürütüldüğünü belirterek, karar alma aşamasında tüm taraflarla istişare yapıldığını söyledi.

Işıkhan'ın vurguladığı önemli ifadelerden biri şuydu: "Talep ve tekliflere kulaklarımızı kapatma lüksümüz bulunmamaktadır".

Hedef ve gerekçe

Bakan, yapılan artışların fiyatlara yansıyıp erimemesi gerektiğini ve temel hedeflerinin çalışanların satın alma gücünü korumak ile yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti. Işıkhan'ın sözleri özetle şu şekildeydi: "Satın alma gücünün korunması ve yaşam kalitesinin geliştirmesini hedeflemekteyiz".

Ayrıca muhalefetin yaklaşımlarına ilişkin, "Hiçbir zaman muhalefetin popülist yaklaşımlarını da ciddiye almadık" ifadelerini kullandı ve AK Parti'nin uzun vadeli projelerle hareket ettiğini vurguladı.

Açıklanan rakamlar

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti; geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz. Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251’lik bir artış sağlamış bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl bin lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteği, önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak sürdürülecek. Işıkhan, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla çalışanların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "1 OCAK 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

