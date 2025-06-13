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ÇAYKUR Birinci Sürgün Yaş Çay Alımında Rekor Kırıyor

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, birinci sürgünde 188 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:52
ÇAYKUR Birinci Sürgün Yaş Çay Alımında Rekor Kırıyor

ÇAYKUR, birinci sürgün yaş çay alımında durmaksızın ilerliyor. Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, bugün itibarıyla 188 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rize Aktif Gazeteciler Derneği'ni ziyaret eden Alim, 16 Mayıs'ta başlayan yaş çay alım kampanyasında 25 Mayıs'tan itibaren alımların hız kazandığını belirtti. Alım sürecinin yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacağını vurgulayan Alim, "Geçen sene mayıs ayında aldığımız çayın biraz daha üstüne çıkacak şekilde çay alımlarımız devam ediyor. Bugün de 6-7 bin ton civarında alım bekliyoruz. Randevulu sistem de kaldırıldı," dedi.

Çay üreticilerinin acele davrandığına dikkat çeken Alim, makineli tarımın doğru kullanılması gerektiğini ifade etti. "Yarım gün toplayıp dinlensek, çay değer kaybetmeden bayram havasında kampanyayı bitirebiliriz," diyen Alim, üreticilerin toplayıcı tekniği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Birçok sebeple rekolte kaybının yaşandığını dile getiren Alim, hava şartlarının bunlardan biri olduğunu, ancak en büyük etkilerin toplama tekniğinden kaynaklandığını vurguladı. "Motorla derinden çay toplanınca yeşil tabaka kalmıyor. Bu durumda verim ve kalite kaybı kaçınılmaz oluyor," dedi.

Alim, makineli tarıma karşı olmadıklarını, ancak üreticilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. "Üreticimiz kendini yormaktan başka bir şey yapmıyor. Doğru zamanda toplamak, hem fiyatları korur hem de kaliteden ödün verilmez," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile toprak analizi çalışmaları yürüttüklerini aktaran Alim, "Toprağın havalandırılması ve bakım yapılması gerekiyor. Eğer bunlara dikkat etmezsek kötü günler bizi bekliyor olacak," dedi.

Didi satışlarında son 5 yılın en iyi satış rakamlarına ulaştıklarını da belirten Alim, "Bugün itibarıyla 50 milyon litreye ulaştık. Bu yılki hedefimiz 150 milyon litre," şeklinde bilgi verdi. Kuru çay satışlarında ise geçen yıla göre geride kaldıklarını ifade eden Alim, farklı pazarlar bulma çabalarının sürdüğünü açıkladı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Aktif Gazeteciler Derneğini...

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Aktif Gazeteciler Derneğini ziyaretinde yaş çay alımlarına yönelik açıklamada bulundu.

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