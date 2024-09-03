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ÇAYKUR'dan Yenilikçi Kota Düzenlemesi

ÇAYKUR, çay üreticileri için yeni kota düzenlemesini açıkladı; konvansiyonel çayda kota 750 kg’a, organik çayda ise 500 kg’a yükseltildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:12
ÇAYKUR'dan Yenilikçi Kota Düzenlemesi

ÇAYKUR'dan Yeni Kota Duyurusu

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaş çay ve organik çay alım kotalarında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu yıl, özellikle ikinci sürgün döneminde yaşanan yoğun talep üzerine üreticileri korumak adına, üretim kotası artırıldı.

Çay Kotalarında Artış

Kurul, yaptığı yazılı açıklamada üçüncü sürgünde konvansiyonel çayda kotanın 600 kilogramdan 750 kilograma, organik çayda ise 400 kilogramdan 500 kilograma çıkarıldığını belirtti. Bu adım, üreticilerin emeklerinin güvence altına alınması amacıyla atılmıştır.

Yanıltıcı Bilgilere Dikkat!

Açıklamada, bazı basın kaynaklarında yer alan yanıltıcı bilgilerin dikkat çektiği ifade edildi. Kurum, üreticilerin yalnızca resmi açıklamalara ve duyurulara itibar etmelerini tavsiye etti. "Bu konudaki bilgilerin yalnızca kurumumuzdan alınması gerektiğini bildiririz" ifadesi kullanıldı.

ÇAYKUR'un bu hamlesi, çay üreticilerinin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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