Cebinde Bankkkart'ı olanlara duyuruldu! 23.59'a kadar bunu yapmayan pişman olacak

Ziraat Bankası kart sahiplerine yönelik kampanya hazırlamış ve bununla ilgili de duyurusunu yapmıştır. Bankadan alınan kampanya bilgisine göre konaklama sektörüne yönelik hazırlanan uygulamada kampanya katılımcılarına 7.500 TL ödeme yapılacak. Bu da tatil planı olan vatandaşlar için özel bir fırsat olacaktır.

Buna göre, Bankkart'ın kredi veya banka kartı fonksiyonu ile 25.000 TL - 49.999 TL arası nakit alışverişlerde veya taksitli işlemlerde 2.500 TL Bankkart Lirası, 50.000 TL - 99.999 TL arası nakit veya taksitli alışverişlerde 5.000 TL Bankkart Lirası, 100.000 TL ve üzerinde nakit veya taksitli alışverişlerde 7.500 TL Bankkart Lirası verilecek.

30 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ





Kampanyanın 1-30 Nisan 2024 tarihlerinin arasında geçerli olduğu bildirilmiştir.

Kampanyaya Bankkart Mobil, Bankkart.com.tr veya SMS ile katılabilirsiniz. SMS kampanyası için bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarasından TOURISTICA'ya yazdıktan sonra 4757'ye mesaj gönderebilirsiniz.

Kampanyadan faydalanabilmek için asıl kart sahibinin katılım göstermesi gerekmektedir. Kampanyaya katılmayanlar programdan faydalanamayacaklar.

Kampanyadan Bankkart Lirası kazanabilmek adına Bankkart POS cihazından alışveriş yapılması gerekmektedir.

Kazanılan Bankkart liralar, 7 Mayıs 2024 günü yüklenecek, 9 Haziran 2024'e kadar da kullanılabilecek. Harcanmayan banka kartı liraları ise 10 Haziran 2024'te geri alınacak.

Bu kampanya müşteri bazlı olmakla birlikte bir müşteri kampanyadan yalnızca bir defa maksimum 7.500 TL Bankkart Lirası kazanabilecektir. Bankkart ile yapılan alışverişlerin ödemesini ise, hesap kesim tarihine kadar istediğiniz zaman kazandığınız Bankkart lirasıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart sözleşmesi çerçevesinde üye firmalarda kullanılabilmektedir.

Bireysel ve ticari kartlara yönelik yurt içi maksimum taksit sayısı ise mevcut kanunlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ek kartla yapılan harcamalar da asıl kart sahibinin harcamalarına eklenir.

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak müşterileri kredi ile banka kartının özellikleriyle kampanyadan faydalanabiliyor.