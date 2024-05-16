Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Milyonlarca vatandaş bir evim olsun hayali ile yatıp kalkıyor. İşte ziraat bankası vatandaşı ev sahibi yapmak için kolları sıvadı. Detaylar haberimizde…







KONUT KREDİSİNDE FIRSAT AYAĞINIZA GELDİ! AYLIK 2.332 TL İLE EV SAHİBİ OLUN

Günümüzde enflasyonun artmasıyla birlikte emlak fiyatları da rekor seviyelere ulaşıyor. Bugün benzersiz bir ipotek fırsatı açıklandı. Vatandaşlar ayda 2 bin 300 TL ödeyerek ev sahibi olabilecek.

2024 yılına kadar ev sahibi olmak isteyen vatandaşların maaşlarıyla ev alma seçeneği bulunmuyor. Artan emlak fiyatları ve artan konut kredisi faizleri pek çok insanı zor durumda bırakırken, pek çok kişinin ev sahibi olma hayali de artık uzaklaşmış durumda. Ancak devlet, çeşitli projeler geliştirerek ev almak isteyen sabit alt ve orta gelirli vatandaşların bu hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

FIRSAT AYAĞINIZA GELDİ

Konut kredisi faiz oranlarının hızla arttığı bir dönemde devlet birçok farklı projeyle insanlara destek olmaya devam ediyor. İnsanların yararlanabileceği bir diğer fırsat ise kamu bankalarının sağladığı fırsattır. En ucuz konut kredisi kampanyasını Ziraat Bankası yürütüyor ve bu kampanya sayesinde yüzbinlerce kişi ev sahibi olma imkanına sahip oluyor.

2 BİN 332 TL'YE ORTAK KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası konut kredisi ile kişiler aylık 2 bin 332 TL gibi uygun bir taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Ziraat Bankası, konut kredisi fırsatlarıyla ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bu fırsat sayesinde düşük aylık ödemeyle ev sahibi olma imkanı sağlanıyor, böylece maaşı asgari ücret seviyesinde olan milyonlarca vatandaşa dahi ev alma fırsatı eşitleniyor. Ziraat Bankası müşterilerine yönelik ortak konut kredisi kampanyası kapsamında 5 kişiye kadar ortak kredi imkânı sunuluyor. Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde aylık ödeme sadece 2 bin 332 TL olarak belirlendi. Bu sayede düşük ve orta gelirli vatandaşlar herhangi bir bütçe sorunu yaşamadan ev sahibi olabiliyor.

5 KİŞİ FAYDALANABİLİYOR

Ziraat Bankası'ndan ortak konut kredisine başvurmak isteyen vatandaşlara yönelik detaylar belli oldu. Ortak konut kredisi kampanyasına en fazla 5 kişi başvuruda bulunabiliyor. Ortak konut kredisi için gerekli olan kredi limiti en az 2 en fazla 5 kişi tarafından borçlanılabilir, ortaklardan birine, birkaçına veya tamamına kullandırılabilir. Kredi limiti hesaplaması SPK onaylı değerleme şirketinin değerlendirmesine göre yapılır. Evin değeri belirlendikten sonra ev almak için borçlanmak isteyen vatandaşlara kredi limiti verilecek. İnsanların emlak kredisi kullanarak satın aldıkları gayrimenkuller genellikle ipotek ettirilir ve banka tarafından ödenir. Borç alırken acentenin gerekli görmesi halinde ek sigorta istenebilir. Ayrıca Ziraat Bankası genel konut kredisinde müşterilere konut ve hayat sigortasının yanı sıra zorunlu deprem sigortası da sağlanmaktadır.