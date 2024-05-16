Bist 100
10.319,96 1%
DOLAR
32,22 0,14%
EURO
35,13 0,05%
ALTIN
2.453,37 -0,09%

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Ev sahibi olmanın hayali ile yaşayanlar için ziraat bankası büyük bir kampanya başlattığını duyurdu. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 16.05.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 18:04
Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Milyonlarca vatandaş bir evim olsun hayali ile yatıp kalkıyor. İşte ziraat bankası vatandaşı ev sahibi yapmak için kolları sıvadı. Detaylar haberimizde…

işçi

KONUT KREDİSİNDE FIRSAT AYAĞINIZA GELDİ! AYLIK 2.332 TL İLE EV SAHİBİ OLUN

Günümüzde enflasyonun artmasıyla birlikte emlak fiyatları da rekor seviyelere ulaşıyor. Bugün benzersiz bir ipotek fırsatı açıklandı. Vatandaşlar ayda 2 bin 300 TL ödeyerek ev sahibi olabilecek.

2024 yılına kadar ev sahibi olmak isteyen vatandaşların maaşlarıyla ev alma seçeneği bulunmuyor. Artan emlak fiyatları ve artan konut kredisi faizleri pek çok insanı zor durumda bırakırken, pek çok kişinin ev sahibi olma hayali de artık uzaklaşmış durumda. Ancak devlet, çeşitli projeler geliştirerek ev almak isteyen sabit alt ve orta gelirli vatandaşların bu hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

FIRSAT AYAĞINIZA GELDİ

Konut kredisi faiz oranlarının hızla arttığı bir dönemde devlet birçok farklı projeyle insanlara destek olmaya devam ediyor. İnsanların yararlanabileceği bir diğer fırsat ise kamu bankalarının sağladığı fırsattır. En ucuz konut kredisi kampanyasını Ziraat Bankası yürütüyor ve bu kampanya sayesinde yüzbinlerce kişi ev sahibi olma imkanına sahip oluyor.

2 BİN 332 TL'YE ORTAK KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası konut kredisi ile kişiler aylık 2 bin 332 TL gibi uygun bir taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Ziraat Bankası, konut kredisi fırsatlarıyla ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bu fırsat sayesinde düşük aylık ödemeyle ev sahibi olma imkanı sağlanıyor, böylece maaşı asgari ücret seviyesinde olan milyonlarca vatandaşa dahi ev alma fırsatı eşitleniyor. Ziraat Bankası müşterilerine yönelik ortak konut kredisi kampanyası kapsamında 5 kişiye kadar ortak kredi imkânı sunuluyor. Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde aylık ödeme sadece 2 bin 332 TL olarak belirlendi. Bu sayede düşük ve orta gelirli vatandaşlar herhangi bir bütçe sorunu yaşamadan ev sahibi olabiliyor.

5 KİŞİ FAYDALANABİLİYOR

Ziraat Bankası'ndan ortak konut kredisine başvurmak isteyen vatandaşlara yönelik detaylar belli oldu. Ortak konut kredisi kampanyasına en fazla 5 kişi başvuruda bulunabiliyor. Ortak konut kredisi için gerekli olan kredi limiti en az 2 en fazla 5 kişi tarafından borçlanılabilir, ortaklardan birine, birkaçına veya tamamına kullandırılabilir. Kredi limiti hesaplaması SPK onaylı değerleme şirketinin değerlendirmesine göre yapılır. Evin değeri belirlendikten sonra ev almak için borçlanmak isteyen vatandaşlara kredi limiti verilecek. İnsanların emlak kredisi kullanarak satın aldıkları gayrimenkuller genellikle ipotek ettirilir ve banka tarafından ödenir. Borç alırken acentenin gerekli görmesi halinde ek sigorta istenebilir. Ayrıca Ziraat Bankası genel konut kredisinde müşterilere konut ve hayat sigortasının yanı sıra zorunlu deprem sigortası da sağlanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

439 bin liraya sıfır elektrikli araç! Citroen ve Fiat gemileri yaktı, gideni araç sahibi yapıyor

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

Yaşlılık aylığı, evde bakım, engelli maaşı alana bakanlık müjdesi! Tutarlar güncelleniyor

Bir ayda çift emekli maaşı almak hayal değil! Bu yöntemle tek maaşa talim etmeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

O ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7.3 büyüklüğünde deprem için işaret edildi

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Bitcoin'i olanı ter basacak! 1 milyon dolar için bomba tarihi açıkladılar!

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

O ilçede yaşayanlara 5000 TL destek müjdesi geldi! Belediyeden bayram ettiren ödeme

Yaşlılık aylığı, evde bakım, engelli maaşı alana bakanlık müjdesi! Tutarlar güncelleniyor

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara iş kapısı! MAPEG bu kadrolara personel alımı yapacak

7900 TL destek 6-8-10 ay süresince ödenecek! Mayıs güncellemesi yapıldı

439 bin liraya sıfır elektrikli araç! Citroen ve Fiat gemileri yaktı, gideni araç sahibi yapıyor

7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

Bir ayda çift emekli maaşı almak hayal değil! Bu yöntemle tek maaşa talim etmeyeceksiniz

5 bin liralık alışverişin 3 bin lirası bedavaya gelecek! Banka kampanyayı patlattı