Cevdet Yılmaz Bişkek'te: Türkiye‑Kırgızistan İşbirliğinde 5 Milyar Dolarlık Hedef

Cevdet Yılmaz, Bişkek'te Türk iş dünyasıyla buluştu; iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolara çıkarılması için adımların hızlandırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:44
Cevdet Yılmaz Bişkek'te: Türkiye‑Kırgızistan İşbirliğinde 5 Milyar Dolarlık Hedef

Cevdet Yılmaz Bişkek'te: Türkiye‑Kırgızistan İşbirliğinde 5 Milyar Dolarlık Hedef

Türk İş Dünyası Buluşması'nda önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programında konuştu. Yılmaz, yarınki resmi temaslar öncesinde Türk iş insanlarının görüş ve önerilerini alarak görüşmeleri daha verimli hale getirmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin gelişimine vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un, işbirliğini hem kapsam olarak genişletme hem de derinleştirme yönünde son derece güçlü iradeleri var. Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yılmaz, ilişkilerin güçlendirilmesinde TİKA, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, Maarif Vakfı okulları, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Kırgız–Türk Dostluk Hastanesi gibi yatırımların taşıdığı öneme dikkat çekti.

Türk iş dünyasının rolüne işaret eden Yılmaz, "Sizler Kırgızistan'a yaptığınız yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla ve yine yaklaşık 1 milyar dolara yakın üstlendiğiniz müteahhitlik projeleriyle ilişkilerimizde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, yarınki görüşmelerin ana gündemini ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi oluşturacağını belirterek, Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların hızlandırılacağını kaydetti.

Kırgızistan ekonomisine dair değerlendirmesinde Yılmaz, ülkenin milli gelirinin 18 milyar dolar seviyesine çıktığını vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Bundan birkaç sene önce bu, yarısı seviyesindeydi. Özellikle Sayın Başkan Sadır Caparov'un iş başına gelmesiyle ekonomide büyük bir atılım sürecine girdiğini ifade etmek istiyorum. Milli gelir ikiye katlanmış durumda. Büyüme hızı son derece yüksek."

Yılmaz, Kırgızistan'ın 2030 Kalkınma Programı ile lojistikte bölgesel güç olma, sanayide kümelendirmeyi güçlendirme, turizm ve tarımı önceliklendirme ile yeşil ekonomide lider olma hedeflerini ortaya koyduğunu belirtti ve ülkenin bağımsızlık sürecinde kat ettiği mesafenin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Türk firmaların karşılaştığı sorunların çözümü için Kırgız hükümetinin kurduğu bakanlıklar arası çalışma grubunu da değerlendiren Yılmaz, bu mekanizmanın Türkiye tarafına gösterilen ilginin açık bir göstergesi olduğunu, birçok şirketin sorununun bu sayede çözüldüğünü ve mekanizmanın etkili şekilde çalışmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda ayrıca DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Roketsan TEKNOFEST'te Milyonlarla Buluşuyor: Roket Yarışması ve Yeni Sistemler
2
Altın fiyatlarında olmaz denilen oldu! Altın yatırımcıları şokta
3
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi
4
Cevdet Yılmaz Bişkek'te: Türkiye‑Kırgızistan İşbirliğinde 5 Milyar Dolarlık Hedef
5
11. Makine Halısı Tasarım Yarışması Gaziantep'te: Kazananlar ve Ödüller
6
Çin'de Ocak-Ağustos 2025: Bütçe Gelirleri yüzde 0,3, Harcamalar yüzde 3,1 — Açık 410 milyar dolar
7
Kacır: TEKNOFEST İstanbul Türk Gençliğini 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne Hazırlıyor

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa