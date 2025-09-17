Cevdet Yılmaz Bişkek'te: Türkiye‑Kırgızistan İşbirliğinde 5 Milyar Dolarlık Hedef

Türk İş Dünyası Buluşması'nda önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programında konuştu. Yılmaz, yarınki resmi temaslar öncesinde Türk iş insanlarının görüş ve önerilerini alarak görüşmeleri daha verimli hale getirmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin gelişimine vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un, işbirliğini hem kapsam olarak genişletme hem de derinleştirme yönünde son derece güçlü iradeleri var. Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yılmaz, ilişkilerin güçlendirilmesinde TİKA, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, Maarif Vakfı okulları, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Kırgız–Türk Dostluk Hastanesi gibi yatırımların taşıdığı öneme dikkat çekti.

Türk iş dünyasının rolüne işaret eden Yılmaz, "Sizler Kırgızistan'a yaptığınız yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla ve yine yaklaşık 1 milyar dolara yakın üstlendiğiniz müteahhitlik projeleriyle ilişkilerimizde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, yarınki görüşmelerin ana gündemini ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi oluşturacağını belirterek, Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların hızlandırılacağını kaydetti.

Kırgızistan ekonomisine dair değerlendirmesinde Yılmaz, ülkenin milli gelirinin 18 milyar dolar seviyesine çıktığını vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Bundan birkaç sene önce bu, yarısı seviyesindeydi. Özellikle Sayın Başkan Sadır Caparov'un iş başına gelmesiyle ekonomide büyük bir atılım sürecine girdiğini ifade etmek istiyorum. Milli gelir ikiye katlanmış durumda. Büyüme hızı son derece yüksek."

Yılmaz, Kırgızistan'ın 2030 Kalkınma Programı ile lojistikte bölgesel güç olma, sanayide kümelendirmeyi güçlendirme, turizm ve tarımı önceliklendirme ile yeşil ekonomide lider olma hedeflerini ortaya koyduğunu belirtti ve ülkenin bağımsızlık sürecinde kat ettiği mesafenin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Türk firmaların karşılaştığı sorunların çözümü için Kırgız hükümetinin kurduğu bakanlıklar arası çalışma grubunu da değerlendiren Yılmaz, bu mekanizmanın Türkiye tarafına gösterilen ilginin açık bir göstergesi olduğunu, birçok şirketin sorununun bu sayede çözüldüğünü ve mekanizmanın etkili şekilde çalışmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda ayrıca DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de yer aldı.