Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yıl Sonunda %25-29, Brüt Rezervler 174,4 Milyar $

Yılmaz, makro ekonomik verilerdeki olumlu gelişmeleri Next Sosyal hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, makro ekonomik verilerdeki son gelişmeleri değerlendirerek "Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansımasıyla dezenflasyon süreci güç kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, değerlendirmelerini Next Sosyal hesabı üzerinden paylaştı ve TCMB verilerine işaret ederek önemli bir veriyi kamuoyuyla paylaştı.

Yazılı açıklamada, "TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselen uluslararası rezervler, ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, öngörülen düzeyin altında seyreden cari açık ile dış finansman ihtiyacının azaldığı, risk primindeki gerilemeyle birlikte dış finansmanın maliyetinin düştüğü belirtildi.

Yılmaz, değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

"Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır. Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli şekilde sürdüreceğiz."

Yılmaz'ın paylaşımları, rezerv artışı ve risk primindeki gerileme gibi unsurların ekonomik istikrar ve dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağı vurgusunu içeriyor.