Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

Akbank, düğün sezonunda çiftlerin düğün hazırlıklarına destek olmak için oluşturduğu Çeyiz Çekilişi kampanyasıyla müşterilerine farklı hediyeler kazanma fırsatı sunmaktadır. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AKBANK'TAN EVLENENLERE KAMPANYA

Akbank evlilik hazırlığında olan müşterilerinin yüzünü güldürecek bir kampanyayla geldi. Bankanın açıklamasına göre, 31 Temmuz'a kadar Akbank Mobil üzerinden çekiliş kampanyasına katılan kişiler, kampanya kapsamında işlem yaparak çeşitli hediyeler kazanma şansı elde edecek.





Ayrıca Akbank Mobil'i ilk kez kullananlar, özellikle Akbank Mobil'in 3. yılında ilave 5 çekiliş hakkı olacak. Verilecek hediyler içerisinde Philips HD9870/20 Premium Airfryer XXL Beyaz Sıcak Hava Fritözü, Dyson gen5detect Kablosuz Süpürge, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra Akıllı Siyah Robot Süpürge ve Teknosa'dan 100 bin liralık hediye çeki bulunmaktadır.