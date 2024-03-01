Çeyrek altın böyleyse sakın satın almayın! Kuyumcular bas bas bağırıyor: Paranız buhar olabilir

Kayseri'de hizmet verene kuyumcu Bayram Erdoğan, son zamanlarda piyasalarda sık sık yer alan ayarı düşük çeyrek altın fiyatları dikkat çekti. Normal altınlarla aynı göründüğünü fakat ayırt edilmesinin oldukça zor olduğuna değindi. Erdoğan açıklamalarında özellikle son birkaç ay içerisinde darphane dışında basıl sahte çeyrek altınlar piyasada artış yaşandı. Sahte altınların piyasadaki gerçek altınların değerinden 250 TL ile 500 TL arasında daha düşük olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun yasal olmadığını vurguladı.
AYARI DÜŞÜK ALTIN ANLAMA YOLLARI
Erdoğan açıklamalarında ayarı düşük altının anlanması konusunda yorumlarda bulundu. Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması durumunda vatandaşların yapabileceği durum olmadığı belirtildi. Anlamak için dikkatli bakılması gerekir. Basım hataları görülebilirken aynı zamanda ayarı düşük olduğu için pres basıldığında net olarak Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam yer almaz.
ALIM SATIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
-Ayarı kontrol edilirken alım satım işlemlerinde altının ayarının doğruluğu bakılarak ayar tespiti gerçekleşir.
-Altın işlemleri bilinen güvenilir kuyumculara götürülür. Sahte ve düşük ayarlı altın riski azalır.
-Altın alırken ya da satarken işlemlerin faturalanmasında belgelerin olması gerekir. Herhangi bir sorun yaşandığında haklarınız korunur.
Kayseri'de hizmet verene kuyumcu Bayram Erdoğan, son zamanlarda piyasalarda sık sık yer alan ayarı düşük çeyrek altın fiyatları dikkat çekti. Normal altınlarla aynı göründüğünü fakat ayırt edilmesinin oldukça zor olduğuna değindi. Erdoğan açıklamalarında özellikle son birkaç ay içerisinde darphane dışında basıl sahte çeyrek altınlar piyasada artış yaşandı. Sahte altınların piyasadaki gerçek altınların değerinden 250 TL ile 500 TL arasında daha düşük olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun yasal olmadığını vurguladı.
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