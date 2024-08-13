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Cezayir Kökenli LNG Gemisi Türkiye'ye Varış Yaptı

Cezayir'den hareket eden LNG gemisi, Türkiye'nin Marmara Ereğlisi Terminali'ne ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:02
Cezayir Kökenli LNG Gemisi Türkiye'ye Varış Yaptı

Cezayir'den Gelen LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'nin altyapısına önemli bir katkı sağladı.

Detaylar ve Yolculuk Bilgileri

Uluslararası gemi takip verilerinden elde edilen bilgilere göre, "Berge Arzew" adlı LNG gemisi, 8 Ağustos tarihinden itibaren deniz yolculuğuna çıkmıştı. Dün akşam saat 22.22'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşarak, Türkiye'ye ulaşmış oldu.

Bahamalar bayrağı taşıyan Berge Arzew, 138 bin 89 metreküp gaz kapasitesine sahip olup, 2004 yılında inşa edilmiştir. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada önemli rol oynayan bu tür gemiler, ülkenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefliyor.

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