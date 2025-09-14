Cezeri'den TEKNOFEST'e: OSTİM'in Kartalgöz ve Ayaz'ı Öne Çıkıyor

OSTİM'li öğrenciler Cezeri Merkezinden TEKNOFEST sahnesine çıkıyor

SEDA TOLMAÇ - OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Cezeri Teknoloji ve Araştırma Merkezi, öğrencilerin ve akademisyenlerin robotik, yapay zeka, enerji teknolojileri, savunma sanayisi ve dijital dönüşüm alanlarında proje geliştirmesine olanak tanıyor. Merkezde geliştirilen projeler, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFESTte de sergileniyor.

Cezeri Merkezi: Bilim, teknoloji ve girişimcilik birlikteliği

Merkez, bilim ve teknolojiyi girişimcilik kültürüyle birleştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler hem projeler üzerinde çalışıyor hem de ürünlerini ticarileştirmek için adımlar atıyor. İnsansız deniz ve kara araçları, akıllı ulaşım, orta irtifa roketleri ve kablosuz haberleşme gibi kritik alanlarda hazırlanan çalışmalar TEKNOFEST'te yer buluyor.

Prof. Dr. Murat Yülek, merkez hakkında şunları söyledi: "Dünya tarihinde ilk defa bir caminin altında bu tür bir teknoloji araştırma merkezi işler halde kurulmuş oldu. Bu bizim açımızdan çok değerli. Bu merkezde öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin hatta OSTİM veya diğer sanayi bölgelerinden girişimci mühendislerin projelerini gerçekleştirme imkanları var."

Yülek, genç bir üniversite olmalarına rağmen 70'ten fazla patent başvurusu olduğunu, özellikle savunma sanayisi, sağlık, robotik, yapay zeka ve blokzincir alanlarına odaklandıklarını belirtti. Ayrıca akıllı şehirler ve şehir yönetimindeki dijitalleşme çalışmalarının da merkez için önem taşıdığını vurguladı.

Kartalgöz: Olumsuz hava koşullarında sürüş güvenliği

Cezeri'de çalışmalarını sürdüren öğrenci takımlarından BMB TECH, geliştirdikleri Kartalgöz projesi ile "Akıllı Ulaşım Yarışması" kategorisinde TEKNOFEST finaline gitmeye hazırlanıyor. Kartalgöz, olumsuz hava koşullarında düşen görüş mesafesini iyileştirerek kazaları en aza indirmeyi ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Projede araç önüne yerleştirilen kameradan alınan görüntü, takımdaki öğrenciler tarafından geliştirilen yazılım ve araç içindeki yapay zeka kartı ile işleniyor; yol görüntüsü araç içindeki ekranda anlık olarak kullanıcıya sunuluyor. Sistem, şerit takip asistanı gibi ek özelliklerle geliştirilebiliyor ve her araca entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.

Takım lideri Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Burak Vergi şunları aktardı: "Bu yıl TEKNOFEST finalinde yer alacak sistemimizle yüksek ve gece düşük ışıklarda, sisli havalarda görüş algısının kaybolması, görüş netliğinin düşmesi, mesafenin azalması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek istiyoruz. Sistem, kullanıcıya anlık uyarılar veriyor, yoldaki nesneleri, kullanıcının kaybolan hız algısını anlık bildirerek yolun güvenli şekilde tamamlanmasını sağlıyor."

Vergi, özellikle uzun yolculuklarda tır, servis ve otobüs şoförlerinin maruz kaldığı yüksek ışık parlamaları ve düşük görüş nedeniyle can ve mal kaybını azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Kartalgöz, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'in finalinde sergilenecek.

İDA 'Ayaz' TEKNOFEST Mavi Vatan'da ödülle döndü

Üniversitenin bir diğer projesi olan insansız deniz aracı (İDA) Ayaz, TEKNOFEST 2025 kapsamında 29-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinde yarıştı. Yedi kişilik Ayaz takımı, yarışmada "En iyi takım ruhu" ödülüne layık görüldü.

Makine Mühendisliği öğrencisi Efe Erdem Karakoç, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kendilerini ziyaret ettiğini ve İDA'nın üzerine "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" diye yazarak imzasını attığını anlattı. Karakoç, insansız deniz araçları sistemlerinin gelişmekte olduğunu, aracın otonom özelliklerini geliştirmeye devam edeceklerini ve hedeflerinin yurt dışı teknoloji yarışmalarına katılmak olduğunu söyledi.

Cezeri Teknoloji ve Araştırma Merkezi, OSTİM Teknik Üniversitesi ekosisteminde öğrenci, akademisyen ve sanayi iş birliğiyle teknoloji üretimini hızlandıran bir merkez olarak öne çıkıyor. Kartalgöz ve Ayaz gibi projeler, merkezin hedeflediği araştırma, geliştirme ve ticarileştirme yolculuğunun somut örneklerini oluşturuyor.

