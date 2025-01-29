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Çiçek Sektörü, Japonya Pazarına Girmek İçin Hedef Belirledi

Çiçek sektörü, Japonya pazarında 2025 yılı için 150 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:04
Çiçek Sektörü, Japonya Pazarına Girmek İçin Hedef Belirledi

Çiçek Sektöründen Japonya'ya İhracat Atağı

Çiçek sektörü, bu yıl 150 milyon dolarlık ihracat hedefi belirleyerek Japonya pazarına girmeyi planlıyor. Geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, Japonya'nın yılda ortalama 600 milyon dolarlık çiçek ithalatını hedefliyor.

İhracatta Umut Verici Gelişmeler

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gibi çeşitli ürünlerde ihracat yaptıklarını belirtti. Yılmaz, geçen yıl 80 ülkeye yapılan 141 milyon dolarlık ihracatın ardından, 2025 için 150 milyon dolarlık hedef koyduklarını ifade etti.

Peyzaj Amaçlı Fidanların İhracatı Artacak

Yılmaz, bu yıl şartların daha iyi olduğunu belirterek, özellikle peyzaj amaçlı meyve fidanlarında yaşanan sorunları aştıklarını vurguladı. "Meyve fidanlarını yurt dışına gönderimde sıkıntı yaşıyorduk, ancak artık bu sorun çözüldü," diyen Yılmaz, bu gelişmenin sektördeki ihracatı artıracağına dikkat çekti. Örneğin, 20 yaşındaki bir portakal ağacının gönderimi sayesinde projelerin kaybedilmesinin önüne geçildi.

Japonya Pazarı İçin Hazırlıklar Tamam

Yılmaz, Japonya pazarına açılma çabalarının devam ettiğini ve bu yıl özellikle bu pazara yönelmek istediklerini söyledi. "Japonya büyük bir pazar, yaklaşık 600 milyon dolarlık bir ithalatı söz konusu. Ne yazık ki, şu ana kadar bu pazarda yokuz." Japonya'da gerçekleştirdikleri UR-GE projesi sayesinde önemli temaslar kurduklarını ifade eden Yılmaz, "Bu yıl Japonya'ya çiçek göndermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Japonya pazarına açıldıkları takdirde yıllık 150 milyon dolarlık ihracatın daha da üstüne çıkabileceklerini belirtti.

Geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracata imza atan çiçek sektörü, yüksek oranda çiçek ithalatı yapan...

Geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracata imza atan çiçek sektörü, yüksek oranda çiçek ithalatı yapan Japonya pazarına girmek istiyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracata imza atan çiçek sektörü, yüksek oranda çiçek ithalatı yapan...

Geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracata imza atan çiçek sektörü, yüksek oranda çiçek ithalatı yapan Japonya pazarına girmek istiyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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