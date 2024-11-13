Çiftçiler Brüksel'de AB Önünde MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti

Brüksel'de Çiftçi Protestosu

Yüksel'de, Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde düzenlenen protestoda, çiftçiler MERCOSUR ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasını hedef aldı.

200 Çiftçi Meydanda

Belçika'daki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yaklaşık 200 çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi önündeki Schuman Meydanı'nda toplandı. Protestoya, Hollanda, Fransa ve İspanya'dan da çiftçiler destek verdi.

Sembolik Traktörler ve Afişler

Çiftçiler, meydanda sembolik olarak getirdikleri beş traktörle dikkat çekti. Protestoda açılan afişlerde "Tarım için canımı veriyorum", "Tarımın geleceği için MERCOSUR'u durdurun", "AB-MERCOSUR anlaşması tarım, çevre ve insan haklarına zararlı" ifadeleri yer aldı.

Anlaşma Hakkında

Çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile 1999’dan bu yana yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini talep ediyor. Bu anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının önünün açılması bekleniyor. Ancak AB yetiştiricileri, bölgeden gelecek ucuz et ithalatına karşı çıkarak, bunun "haksız rekabet" oluşturacağını vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.