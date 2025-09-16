CIGRE 144. Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da: Enerji Dönüşümü Gündemde

CIGRE 144. Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da başladı
Paris merkezli Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi'nin (CIGRE) 144. Yönetim Kurulu Toplantısı, 50 ülkeden 55 temsilci katılımıyla İstanbul'da başladı. Toplantı iki gün sürecek.
Açılışta enerji dönüşümü vurgusu
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli, toplantının açılış konuşmasında dünyadaki enerji dönüşüm sürecinin sektörde derinlemesine hissedildiğini belirtti.
Benli ayrıca CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı olarak yenilenebilir entegrasyonuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Dağıtık üretim, üretici, tüketici, şebeke yönetimi ve şebeke teknolojileri işimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi."
Türkiye'nin enerji hedefleri
Benli, Türkiye'nin enerji stratejisinde dönüşümü merkezine aldığını vurgulayarak, "Arz güvenliğimizi riske atmadan 2053 net sıfır hedefimize ulaşmak için birçok adım atıyoruz. Bu kapsamda kurulu gücümüzü 120 gigavatın üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Kurulu güç içerisindeki yenilenebilir payı ise yüzde 61'i geçmiş durumda. Toplam kurulu güç içerisindeki güneş ve rüzgarın payı 37 gigavatla yüzde 31 gibi ciddi bir orana ulaştı. 2035'e gelindiğinde kurulu gücümüzü yaklaşık 200 gigavata ulaştıracağız. Güneş ve rüzgar gücümüz ise 120 gigavat olacak. Bir başka ifadeyle her yıl 8 gigavat güneş ve rüzgar gücünü enerji sistemimize ekleyeceğiz. Elektrik tüketimini ise kademeli bir artışla 2030'da 355 teravatsaate, 2035'te ise 510 teravatsaate ulaştıracağız." Benli, şebeke teknolojilerinden depolamaya, hidrojen teknolojisinden dijitalleşmeye kadar kapsamlı bir program yürüttüklerini belirterek, "Bu süreçte tüm dünyadaki paydaşlarımızla işbirliği içerisinde olmaya da büyük bir önem atfediyoruz. CIGRE'nin oluşturduğu çok boyutlu, çok kültürlü ve teknoloji temelli atmosferin ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi. Türkiye Ulusal Komitesi'nin CIGRE'nin en genç komitelerinden biri olduğunu aktaran Benli, "Hedefimiz geleneksel güç sistemleri teknolojilerinin yanında HVDC, hidrojen ve dönüşüm teknolojilerinde de dünya ile birlikteliğimizi artırmak, hem ulusal sektörümüze hem de CIGRE'ye zihinsel ve tecrübe katkısı sunmak." ifadelerini kullandı. CIGRE Başkanı Konstantin Papailiou, toplantının tarihi ve kültürel önemine değinerek, "Burada, CIGRE'nin geleceğini özellikle genç nesil için değiştirecek olan CIGRE fonu hakkında kesin bir karar vereceğiz." dedi. Papailiou, Türkiye'de genç nüfusa yapılan çabayı öne çıkararak, "Türkiye'de genç nesil için sarf edilen çaba çok kıymetli. Geleceği sadece gençlerle inşa edebiliriz." yorumunda bulundu. Yunan kökeniyle Türkiye arasındaki tarihi ilişkiye ilişkin değerlendirmesinde Papailiou, "Birçok nedenden dolayı burada olmaktan çok mutluyum. Bildiğiniz gibi aslen Yunanım ve Türkiye ile bin yıllık bir geçmişimiz var. Bu geçmiş her zaman tarih kitaplarında yazıldığı gibi değildir. Evlilik gibi inişler ve çıkışlar vardır. Tarih de inişler ve çıkışlarla doludur. Ama bizi birleştiren şeylerin, bizi ayıran şeylerden daha fazla olduğuna eminim." dedi. Papailiou, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki yeni bağlantı planından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Elektrik enerjisi ulusları birleştiriyor ve CIGRE, bu alandaki en eski ve en önemli kar amacı gütmeyen kuruluş." ifadesini kullandı. Toplantıda CIGRE'nin teknik komite raporlarından finansal konulara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar değerlendirilecek ve Paris oturumu hazırlıkları ele alınacak. CIGRE, 1921'de kurulan ve elektrik sistemleri alanında dünyanın en saygın kuruluşları arasında gösterilen uluslararası bir platform olarak enerji sektöründe bilgi ve deneyim paylaşımına öncülük ediyor.
