CIGRE 144. Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da: Enerji Dönüşümü Gündemde

Teknoloji ve işbirliği

Benli, şebeke teknolojilerinden depolamaya, hidrojen teknolojisinden dijitalleşmeye kadar kapsamlı bir program yürüttüklerini belirterek, "Bu süreçte tüm dünyadaki paydaşlarımızla işbirliği içerisinde olmaya da büyük bir önem atfediyoruz. CIGRE'nin oluşturduğu çok boyutlu, çok kültürlü ve teknoloji temelli atmosferin ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye Ulusal Komitesi'nin CIGRE'nin en genç komitelerinden biri olduğunu aktaran Benli, "Hedefimiz geleneksel güç sistemleri teknolojilerinin yanında HVDC, hidrojen ve dönüşüm teknolojilerinde de dünya ile birlikteliğimizi artırmak, hem ulusal sektörümüze hem de CIGRE'ye zihinsel ve tecrübe katkısı sunmak." ifadelerini kullandı.

CIGRE Başkanı'nın mesajı

CIGRE Başkanı Konstantin Papailiou, toplantının tarihi ve kültürel önemine değinerek, "Burada, CIGRE'nin geleceğini özellikle genç nesil için değiştirecek olan CIGRE fonu hakkında kesin bir karar vereceğiz." dedi.

Papailiou, Türkiye'de genç nüfusa yapılan çabayı öne çıkararak, "Türkiye'de genç nesil için sarf edilen çaba çok kıymetli. Geleceği sadece gençlerle inşa edebiliriz." yorumunda bulundu.

Yunan kökeniyle Türkiye arasındaki tarihi ilişkiye ilişkin değerlendirmesinde Papailiou, "Birçok nedenden dolayı burada olmaktan çok mutluyum. Bildiğiniz gibi aslen Yunanım ve Türkiye ile bin yıllık bir geçmişimiz var. Bu geçmiş her zaman tarih kitaplarında yazıldığı gibi değildir. Evlilik gibi inişler ve çıkışlar vardır. Tarih de inişler ve çıkışlarla doludur. Ama bizi birleştiren şeylerin, bizi ayıran şeylerden daha fazla olduğuna eminim." dedi.

Papailiou, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki yeni bağlantı planından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Elektrik enerjisi ulusları birleştiriyor ve CIGRE, bu alandaki en eski ve en önemli kar amacı gütmeyen kuruluş." ifadesini kullandı.

Toplantının gündemi

Toplantıda CIGRE'nin teknik komite raporlarından finansal konulara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar değerlendirilecek ve Paris oturumu hazırlıkları ele alınacak.

CIGRE hakkında

CIGRE, 1921'de kurulan ve elektrik sistemleri alanında dünyanın en saygın kuruluşları arasında gösterilen uluslararası bir platform olarak enerji sektöründe bilgi ve deneyim paylaşımına öncülük ediyor.