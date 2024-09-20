Çin'de Genç İşsizlik Oranı Ağustos Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'de Genç İşsizlikte Endişe Verici Artış

Son verilere göre, Çin’de gençlerin işsizlik oranı, 2023'ün sonundaki yeni hesaplama metodunun ardından Ağustos 2024'te rekor seviyeye ulaştı.

İstatistikler Ne Diyor?

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2024 dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı Temmuz'daki %17,1’den, Ağustos’ta %18,8’e yükseldi. Ayrıca, 25-29 yaş arasındaki bireylerde işsizlik oranı Temmuz’da %6,5 iken, Ağustos’ta %6,9 olarak hesaplandı.

Yeni Hesaplama Yöntemi ve Sonuçlar

Bu çarpıcı artış, Aralık 2023'te uygulanmaya başlayan yeni hesaplama metodunun bir sonucu. UİB, Temmuz 2023'te 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranının %21,3 ile rekor kırması üzerine, bu yaş aralığındaki gençlerin işsizlik verilerini açıklamaktan vazgeçmişti. Ardından, Aralık 2023'te öğrenim gören lise ve üniversite öğrencilerinin analiz dışı bırakıldığı yeni bir yöntem benimsendi.

Ağustos'un Etkisi

Yaz ayları, genellikle yeni mezunların iş gücü pazarına girmeyi planladığı bir dönem olduğu için, genç işsizlik oranlarının yüksek çıkması bekleniyor. Bu durum, istihdam fırsatlarının azaldığı bir dönemde gençlerin zorluk yaşadığını ortaya koyuyor.