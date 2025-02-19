Çin'de Konut Fiyatları Düşüşte: 70 Kentte Yüzde 5 Azaldı

Çin'de konut fiyatları Ocak 2025 itibarıyla yüzde 5 düştü. Gayrimenkul sektöründeki sorunlar fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:30
Çin'de Konut Fiyatları Düşüşte: 70 Kentte Yüzde 5 Azaldı

Çin'de Konut Fiyatlarındaki Düşüş Süregeldikçe Sürüyor

Çin'deki gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalma, konut fiyatlarındaki süregelen düşüşü etkiliyor. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2025 itibarıyla ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.

Büyük Kentlerdeki Değişimler

Yeni konut fiyatlarındaki değişim, "birinci kuşak kentler" olarak adlandırılan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın gibi büyük şehirlerde yıllık yüzde 3,4 olurken, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük kentte yüzde 5 ve "üçüncü kuşak" orta ölçekli 35 kentte ise yüzde 6 düşüş yaşandı.

İkinci El Konut Fiyatlarındaki Düşüş

İkinci el konut fiyatları da benzer bir tablo sergiliyor. Yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 5,6, ikinci kuşak kentlerde yüzde 7,6 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8,2 düştü.

19 Aydır Süren Düşüş

Ülkede yeni konut fiyatları 19 aydır gerilemekte. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemleniyor. Kovid-19 salgını ile birlikte başlayan bu durgunluk, konut fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yatırımlar ve Hükümet Önlemleri

Çin'de gayrimenkul yatırımları geçtiğimiz yıl yüzde 9,6, 2024'te ise yüzde 10,6 oranında azalma gösterdi. Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak adına kredi faizlerini düşürürken, yerel yönetimler de satış vergilerini azaltma ve satışlara sübvansiyon sağlama gibi birçok politika tedbiri açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A ile Uydu Gücümüzü Pekiştiriyoruz
2
Belçika, Rusya'nın 258 Milyar Avrosunu Dondurdu
3
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu
4
Çin'de Konut Fiyatları Düşüşte: 70 Kentte Yüzde 5 Azaldı
5
8. Türkiye Jeotermal Kongresi Başladı: Enerji ve Sürdürülebilirlik Vurgusu
6
İngiltere'de Enflasyon Ocak Ayında 10 Ayın Zirvesine Ulaştı
7
Adana'da Doğayla Uyumlu Çiftlik: Elektrik ve Su İhtiyacı Karşılanıyor

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!