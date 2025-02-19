Çin'de Konut Fiyatları Düşüşte: 70 Kentte Yüzde 5 Azaldı

Çin'de Konut Fiyatlarındaki Düşüş Süregeldikçe Sürüyor

Çin'deki gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalma, konut fiyatlarındaki süregelen düşüşü etkiliyor. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2025 itibarıyla ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.

Büyük Kentlerdeki Değişimler

Yeni konut fiyatlarındaki değişim, "birinci kuşak kentler" olarak adlandırılan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın gibi büyük şehirlerde yıllık yüzde 3,4 olurken, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük kentte yüzde 5 ve "üçüncü kuşak" orta ölçekli 35 kentte ise yüzde 6 düşüş yaşandı.

İkinci El Konut Fiyatlarındaki Düşüş

İkinci el konut fiyatları da benzer bir tablo sergiliyor. Yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 5,6, ikinci kuşak kentlerde yüzde 7,6 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8,2 düştü.

19 Aydır Süren Düşüş

Ülkede yeni konut fiyatları 19 aydır gerilemekte. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemleniyor. Kovid-19 salgını ile birlikte başlayan bu durgunluk, konut fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yatırımlar ve Hükümet Önlemleri

Çin'de gayrimenkul yatırımları geçtiğimiz yıl yüzde 9,6, 2024'te ise yüzde 10,6 oranında azalma gösterdi. Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak adına kredi faizlerini düşürürken, yerel yönetimler de satış vergilerini azaltma ve satışlara sübvansiyon sağlama gibi birçok politika tedbiri açıkladı.