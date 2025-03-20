Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin Merkez Bankası, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sabit tutmaya karar verdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:35
Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,6'da sabit tutulduğunu bildirdi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen gösterge faiz oranları, 2019'dan bu yana ülkenin temel faiz işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı, kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

2024 yılında, Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi canlandırma amacıyla kredi faiz oranlarında 3 kez indirim gerçekleştirmişti. Krizle boğuşan gayrimenkul sektörünü desteklemek için Şubat 2024'te emlak kredileri için referans alınan 5 yıl vadeli faiz oranı yüzde 4,20'den 3,95'e indirilmesine karşın, 1 yıl vadeli faiz oranı % 3,45'te sabit kalmıştı.

Temmuz 2024'te, her iki kredi faiz oranında da indirim yapılmış; 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi ise yüzde 3,95'ten 3,85'e çekilmişti. Ekim 2024'te de söz konusu oranlarda indirimler yaşanmış; 1 yıllık kredi faiz oranı 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faizi ise 3,85'ten 3,6'ya düşürülmüştü.

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