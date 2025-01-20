Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kalıyor

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından belirlenen borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. Bir yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Ekonomik Büyümeyi Canlandırma Çabaları

Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında 2024'ün başından bu yana kredi faiz oranlarında üç kez indirim yapmıştı. Örneğin, kriz durumundaki gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla Şubat 2024'te emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüş, böylece oran 4,20'den 3,95'e indirilmiştir. Aynı dönemde, 1 yıl vadeli faiz oranı ise yüzde 3,45'te bırakılmıştır.

Temmuz 2024'te ise her iki kredi faiz oranında da 10'ar baz puan indirim yapılmıştır. Bu indirimle 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise 3,95'ten 3,85'e çekilmiştir.

Son olarak, Ekim 2024'te kredilerin faiz oranlarında 25'er baz puanlık bir indirim yapılmış; 1 yıllık kredi faizi yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faizi ise 3,85'ten 3,6'ya inmiştir.