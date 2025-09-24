Çin, DTÖ'de 'gelişmekte olan ülke' ayrıcalıklarını bırakacağını açıkladı

Çin, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) "gelişmekte olan ülke" statüsünün sağladığı "özel ve farklılaşan muamele" ayrıcalıklarını kullanmayacağını bildirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri marjında düzenlenen "Küresel Kalkınma Girişimi" toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Çin, sorumlu bir büyük gelişmekte olan ülke olarak, halihazırdaki ve gelecekteki DTÖ müzakerelerinde özel ve farklılaşan muamele ayrıcalıklarını kullanmayacak."

Li, ayrıca DTÖ'nün en az gelişmiş ülkelerin küresel ticaret sistemine entegrasyonuna destek için başlatılan "Çin Programı"na mali kaynak sağlamayı da sürdüreceğini belirtti.

Özel ve farklılaşan muamelenin kapsamı

DTÖ anlaşmalarının gelişmekte olan ülkelere tanıdığı "özel ve farklılaşan muamele" hakkı, bu ülkelere sözleşmeleri ve yükümlülükleri daha uzun sürede uygulama, ticari çıkarların korunması ve fırsatların yaratılması, örgüt çalışmalarını yürütme, uyuşmazlıkları çözme ve teknik standartları sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturma desteği gibi ayrıcalıkları içeriyor.

Statü korunuyor

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ise Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin'in bu ayrıcalıklardan vazgeçerken "gelişmek olan ülke" statüsünü koruyacağını, DTÖ üyesi olarak kurumsal hakları kapsamındaki diğer düzenlemelerden yararlanacağını vurguladı.

Ticaret Temsilcisi Li, Pekin yönetiminin kararının Çin'in büyük bir ülke olarak çok taraflı ticaret sistemini somut eylemlerle desteklemeye yönelik duruşunu bir kez daha ortaya koyduğu yorumunu yaptı.