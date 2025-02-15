Çin'in 2024 Cari İşlemler Dengesi 422 Milyar Dolar Fazla Verdi

Çin 2024'te Önemli Bir Cari Fazla Elde Etti

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), 2024 yılı boyunca cari işlemler dengesinin 422 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu.

Cari İşlemler Hesabı Açıklandı

Ocak-Aralık 2024 dönemini kapsayan cari işlemler hesaplamasında, dış ticaret alanında 767,9 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında ise 228,8 milyar dolar açık kaydedildi. Yatırımlar ve döviz girdilerinde 131,9 milyar dolar açık yaşanırken, cari transferlerde 14,8 milyar dolar fazla gerçekleşti.

GSYH Oranı %2,2

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı %2,2 olarak belirlendi. Bu rakam, Çin ekonomisinin dış ticaret gelirleri açısından ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.