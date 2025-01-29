Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 2024'te Rekor Artış Gösterdi

Çin Yenilenebilir Enerji Kapasitesinde Tarihi Artış

Çin, 2024 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kapasitesinde tüm rakamları geride bırakan bir artış kaydetti. Ulusal Enerji İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede bu yıl 373 gigavat ilave yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturuldu.

Yüzde 25 Büyüme

2023 sonuna kıyasla kurulu kapasite yüzde 25 oranında büyürken, bu oran tarihin en yüksek artışı olarak kaydedildi. 2024'te mevcut kapasiteye 278 gigavat güneş enerjisi, 79,82 gigavat rüzgar enerjisi, 13,78 gigavat hidroelektrik enerji ve 1,85 gigavat biyo-kütle enerjisi eklendi.

Toplam Kapasite ve Dağılım

Çin'in toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 1889 gigavata ulaşırken, bu kapasitenin yüzde 47'sini güneş enerjisi, yüzde 27,5yüzde 23,1'ini hidroelektrik ve yüzde 2,4'ünü ise biyo-kütle enerjisi oluşturmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Üretimi Artıyor

2024 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji üretimi de yıllık yüzde 19 artışla 3,46 trilyon kilovat-saat değerine ulaşarak, toplam elektrik üretiminin yüzde 35'ini oluşturdu. Ülke, 2030 yılına kadar güneş ve rüzgar kapasitesini 1200 gigavata çıkarma hedefini 5 yıl önceden gerçekleştirmiş oldu.