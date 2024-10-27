Çin Sanayi Sektöründe Sert Kar Düşüşü

Çin Sanayi Şirketleri Karlarında Tarihi Düşüş

Çin'de sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karları, eylül ayında yıllık bazda yüzde 27,1 oranında azalma göstererek, 2024 yılının en belirgin düşüşünü kaydetti. Bu bilgi, Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (UİB) gelen açıklamada öne çıktı.

Kar Verileri ve Düşüşün Nedenleri

Ocak-Eylül 2024 tarihleri arasında, yıllık cirosu 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerinde olan sanayi işletmelerinin toplam karı 5 trilyon 228 milyar yuan (yaklaşık 742,6 milyar dolar) olarak hesaplandı. Ancak, eylül ayındaki toplam karlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla %27,1 azalarak bu yılın en sert düşüşünü göstermiştir. Bu düşüş, ağustos ayında %17,8'lik bir azalma ile başlamıştı.

Sektörel Etkiler ve Genel Ekonomik Durum

Eylülde devlete ait sanayi şirketlerinin karlılığı %6,5, özel sektör işletmelerinin ise %9,6 oranında düşüş yaşadı. İlk dokuz ayda, geçen yıla oranla toplam karlar %3,5 küçülmüş ve önceki sekiz ayda %0,5’lik bir büyüme trendi negatif yönde değişmiştir. Devlete ait şirketlerdeki kar düşüşü %1,3, özel sektör işletmelerinde ise %2,6 olmuştur.

Ekonomik Canlanma Çabaları ve Sonuçlar

Sanayi karlılığındaki bu düşüş, Çin'in zayıf iç talep, deflasyon ve gayrimenkul sektöründe yaşanan sorunlar gibi sürekli problemlerle nasıl başa çıkamadığını göstermektedir. Çin Yönetimi, son bir ay içerisinde ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla bazı canlandırma önlemleri almış olmasına rağmen, bu tedbirlerin henüz reel ekonomide hissedilmediği belirtiliyor.

Büyüme Hedeflerinin Altında Performans

Çin ekonomisi, ilk dokuz ayda %4,8 oranında büyümüş ve bu yıl için hükümetin belirlediği %5 civarındaki hedefin altında kalmıştır.