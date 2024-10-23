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Coca-Cola'nın Üçüncü Çeyrek Satışları Düştü

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekteki küresel satışları %1 azaldı, Avrupa ve diğer bölgelerde de benzer bir düşüş gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:42
Coca-Cola'nın Üçüncü Çeyrek Satışları Düştü

Coca-Cola'nın Küresel Satışları Düşüşte

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, 27 Eylül ile sona eren üçüncü çeyrek dönemi için satış sonuçlarını açıkladı. Şirket, global satışlarının %1 oranında azaldığını duyurdu.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesindeki Performans

Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde günlük ortalama satış hacmi %2 gerileyerek dikkat çekti. Bu bölgeden elde edilen gelir, %7 azalışla 2 milyar dolara düştü.

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrek gelirleri, önceki yıla göre %1 azalarak 11,9 milyar dolara geriledi. Ayrıca, net karı da %8 oranında bir düşüşle 2,85 milyar dolara indi.

Ülkeler Arası Farklılıklar

Şirketin Brezilya, Filipinler ve Japonya'da satış hacminde artış kaydederken, Çin, Meksika ve Türkiye'de düşüş gözlemlendi. Bunun yanı sıra, Coca-Cola, uluslararası firmalara yönelik boykotların hedefi olmuştu.

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