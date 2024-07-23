Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere yönelik yeni bir sosyal yardım programını hayata geçirdi. "Çoklu Doğum Yardımı" adı verilen bu program, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen 0-2 yaş aralığındaki bebeklerin bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere yönelik bir destek sağlıyor. Bakanlık, bu yardım aracılığıyla ailelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor ve böylece ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Programdan yararlanmak isteyen aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) bizzat başvuruda bulunabilir veya e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular için sadece kimlik belgesinin ibraz edilmesi yeterli oluyor. Yardım, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir net asgari ücretin 3'te 1'inden, yani 2024 yılı itibarıyla 5.667 TL'den az olan ailelere sağlanıyor.





Başvuruların olumlu sonuçlanması durumunda, hak sahiplerine iki ayda bir 400 TL nakdi yardım yapılacak. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik refahını artırmayı ve çocukların beslenme ile bakım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bakanlığın bu yeni yardımı, dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.