Coğrafi İşaretli İstanbul Simidini Satacak Fırınlar Belirleniyor

Coğrafi işaretli İstanbul simidini satacak fırınlar belirleniyor

Coğrafi işaret tescilli İstanbul simidinin hangi fırınlarda satılacağına karar verme çalışmaları devam ediyor. İstanbul Ticaret Borsası yetkilileri, tescilin ardından uygulama ve denetim süreçlerini hızlandırdıklarını bildiriyor.

İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim hazırladığımız reçeteye uygun üretenlere coğrafi işaretli İstanbul simidini satma izni vereceğiz" ifadesini kullandı.

Başvuru ve tescil süreci

İsmail Şen, İstanbul simidine coğrafi işaret için 13 Ağustos 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldığını, belgenin ise 8 Ekim 2025 tarihinde tescil edildiğini hatırlattı.

Seçim kriterleri ve uygulama

Şen, başvurudan itibaren hazırlıkların sürdüğünü, tescilin alınmasıyla birlikte çalışmaların hızlandığını belirtti. "Tescillendikten sonra ise daha hızlı çalışmaya başladık. Bizim hazırlıklarımız sürüyor. Coğrafi işaretli simit konusunda hangi fırınlarla çalışacağımıza dair çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç fırına verdiğimizde duyurusunu yapacağız. İstanbul’da birçok fırın var ancak bizim hazırladığımız reçeteye uygun üretenlere coğrafi işaretli İstanbul simidini satma izni vereceğiz" sözleriyle, seçimin reçeteye uygun üretim yapan işletmelere yönelik olacağını vurguladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunun ürün tanımı ve ayırt edici özellikleri

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesine göre ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri şunlardır:

İstanbul simidi, buğday unu, su, tuz, yaş maya, pekmez ve susam kullanılarak İstanbul ilinde üretilen simittir. Hamur, un, su, maya ve tuz karıştırılarak hazırlanıp 45 dakika yoğrulduktan sonra 20-25 dakika oda sıcaklığında mayalanmaya bırakılır. 110-140 gram ağırlığında koparılan hamur parçaları mermer üzerinde açılır ve çift fitil örgü şeklinde bağlanarak şekillendirilir. Şekil verilen simitler, soğuk (oda sıcaklığındaki) pekmeze batırılır, ardından susama bulanır. Pekmezleme ve susamlama işlemlerinden sonra simitler fırında pişirilir.

İstanbul simidini karakterize eden başlıca unsurlar, soğuk pekmezleme yöntemiyle hazırlanması ve hamurunun çift fitil örgü formunda şekillendirilmesidir. Pekmezleme işleminde keçiboynuzu, incir, üzüm veya dut pekmezi kullanılır. Pekmez çözeltisi, doğrudan suyla seyreltilerek hazırlanabilir ya da önce kaynatılıp, su eklenerek tekrar kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılabilir. Her iki yöntemde de pekmezleme işlemi soğuk olarak yani pekmez çözeltisi oda sıcaklığındayken uygulanır. Üretiminde mutlaka yaş maya kullanılır.

Pekmezleme işleminde, pekmez kaynatılmadan yapılan simitlerin pişmiş ağırlığı 120-130 gram, pekmez kaynatılıp soğutulduktan sonra yapılan simitlerin ağırlığı ise 100-105 gramdır. İstanbul simidi, dış halkasıyla birlikte 12-15 santimetre çapında ve yuvarlak şekildedir.

