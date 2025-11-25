Çoruh EDAŞ kış hazırlığı: Mobil trafo ve geniş saha seferberliği

Çoruh EDAŞ, zorlu kış şartlarına karşı sahada tam seferberlik ilan etti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), kış koşullarında kesintisiz ve güvenli enerji arzı sağlamak amacıyla tüm operasyonel gücünü sahada topladığını duyurdu.

Saha seferberliği ve bakım çalışmaları

Şirket, kaliteli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji arzı misyonu doğrultusunda bölgedeki altyapıyı kışa karşı dayanıklı hale getirmek için düzenli kontrol ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Saha operasyonları 716 adet arıza ve 89 adet bakım onarım çalışanı ile, 461 araçlık filo üzerinden yürütülüyor.

Kış hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar şu şekildedir: 17 bin 833 km hatta bakım, 321 bin 32 direkte müdahale, 3 bin 761 adet trafoda bakım onarım; ayrıca 161 adet pano yenilemesi sağlandı. Hizmet bölgesinde 141 km hat üzerinde sehim alma çalışması tamamlandı ve bin 946 noktata ağaç kesim ve budama işlemleri gerçekleştirildi.

Mobil trafo ve jeneratör yatırımlarıyla hızlı müdahale

Çoruh EDAŞ, zorlu kış şartları ve olası afet durumlarında hizmet sürekliliğini korumak için mobil ekipman yatırımlarına da öncelik veriyor. Bölgedeki hızlı müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla envanterinde 3 adet mobil trafo bulunduruyor; bu trafolar kritik anlarda devreye alınarak enerji dağıtımını kısa sürede sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca 32 adet mobil jeneratör ile ani kesintilerde bölgeye geçici elektrik tedariki güvenli şekilde sağlanabilecek. Şirket, bu yatırımlarla vatandaş memnuniyetini önceliklendirdiğini vurguluyor.

