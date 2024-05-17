Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çiftçiler için verilen kredide limitler artırılıyor”

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve kırsal alanda kalkınma projeleri ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tarımı sadece ekonomi için değil, milletin bekası olarak gördükleri için de önemsediklerini belirterek, çiftçiler için kredi limitlerinin artırıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlerleyen süreçte tarımın önemi azalmayacak, aksine daha da artacaktır. Yaşanan her kriz, tarımın önemi gösterecek” ifadelerinin kullanarak, organize tarım bölgesi yatırımı yapacak üreticiler için ek faiz indirimi yapılacağını, çiftçi kredi limitlerinin de artırılmış olduğunu belirtti.

“Ziraat Bankası kara gün dostudur”

Erdoğan konuşmasında Ziraat Bankası’nın faaliyetlerini değerlendirerek, “Ziraat Bankası, Türk tarımında bir lokomotif görevi görmüştür. Çiftçinin, girişimcinin, esnafında yanında olmuştu. Bu banka, sadece kar peşinde koşmamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda, çiftçi ve esnaf için bir kara gün dostudur” şeklinde konuştu.

Erdoğan, son 21 yılda tarımı üst bir noktaya taşıdıklarını ifade ederek, “Bazılarının ‘tarım bitti’ tezini çürüttük. Rakamlarla durumu ispat etmiş olduk. Bu söylem, tarıma sektörüne hakarettir” dedi.





“Çözüm odaklı hareket ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda sorunların mevcut olduğunu belirterek, “Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış gibi bazı sorunlar bulunuyor. Et fiyatlarındaki dalgalanmayı da göz ardı edemeyiz. Ancak tarımda çözüm odaklı bir şekilde hareket ediyoruz. Eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Her türlü eleştiriye açığız ama sektöre haksızlık yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

“Tarımın önemi daha da artacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımın önemini vurgulayarak, “Daha önceki dönemlerde yeraltı kaynakları daha ön plandaydı. Geçtiğimiz asırda bu nedenle sömürgeciler, binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeleri bile işgal ettiler, sömürdüler. Bunlar yeraltı kaynakları için yapılmıştır. Fakat bu yüzyılda aynı kavga tarım ve su için verilecek gibi görülüyor. Bu nedenle tarımın önemi azalmayacak hatta daha da artacak. Her yaşanan kriz bu önemi ortaya çıkaracak” dedi.

“Kredi limitleri yükseltildi”

Erdoğan, organize tarım bölgesinde yatırım yapacak olan üreticiler için ek faiz indirimi uygulanacağını, Çiftçi kredilerinin limitlerinin de artırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı, “Küçük ekipman için kredi 250 bin TL’ye çıkarken, küçükbaş hayvancılıkta kredi 400 bin TL’den 600 bin TL’ye yükseltilecek. Büyükbaşta ise 1.5 milyon TL’ye çıkartılacak” dedi.

Erdoğan, gençleri tarım alanında istihdam için teşvik çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, “Genç çiftçi kredisini ve kadın çiftçi kredisini 1.5 milyon TL’den, 2.5 milyon TL’ye yükselttik” dedi.