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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon yorumu: “En zorunu geride bıraktık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda söz aldı. Erdoğan, enflasyon için “En zor dönem artık geride kaldı” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon yorumu: “En zorunu geride bıraktık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada söz alan Erdoğan, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “En zor dönem geride kaldı. Uygulanmakta olan ekonomi programımızın sonuçlarını şimdi çok daha rahat ve net şekilde görebileceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Bir haftada yaptığım ihracatı artık bir günde yapıyoruz”

“Bugün, ihracat yapmayan ilimiz kalmadı, ihracatı tüm ülkeye yaydık. 2002’de bir haftada gerçekleştirebildiğimiz ihracat miktarını, bugün bir günde yapabiliyoruz. Türkiye, dış ticarette gerçek bir başarı hikayesi yazdı. Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, 6 Şubat depremleri gibi olumsuzluklara rağmen, 2023 yılında oldukça iyi bir ihracat senesi geçirdik. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı. Mayıs’ta da yine rekor kırdık.”

“Yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürdük”

“Mayıs ayındaki ihracat, tarihin en yüksek Mayıs ihracatı oldu. Mayıs’ta 24.1 milyar dolarlık ihracat yaptık. İthalatta ise gerileme mevcut. Böylece dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47.8 oranında düştü. Biz de ihracatçılarımızı destekliyoruz. Döviz bozdurma zorunluluğu şimdi yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüldü. Yeni düzenleme, pazartesi itibari ile geçerli olacak.”

“En zoru geride kaldı”

“Enflasyonda en zor dönem, artık geride kaldı. Programımızın en net sonuçlarını artık görmeye başlayacağız. Dezenflasyon süreci artık başladı. Geçmişte enflasyonu tek haneye indirmiştik, bunu yine yapacağız. Böylece ekonomimiz çok farklı bir boyut kazanacak. Belirsizlikler sona erdiğinde, Türkiye başaktör olarak sahneye çıkacak. Ülkemizin şahlanmasını istemeyenlere değil işimize bakalım.”

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