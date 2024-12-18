Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ni Sahiplerine Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ni layık görülen bilim insanlarına teslim etti. Tören, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve 2024 yılı için toplam 21 ödül sahiplerini buldu.

TÜBİTAK Ödülleri ve Kazananları

TÜBİTAK Bilim Ödülü, mühendislik bilimleri alanında Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, aynı üniversitenin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Sinem Çöleri, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Sinan Gezici, ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Hakan Özkan ödül aldı. Sağlık Bilimleri dalında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Alanay ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülen Hatemi ödüle layık görüldü.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen 2024 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri de sahiplerini buldu. Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ödül, Nanyang Technological Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zhichuan Jason Xu'ya verildi. Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde ise Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu ödül aldı.

TÜBA-GEBİP Ödülleri ve Öne Çıkan Bilim İnsanları

TÜBA-GEBİP Ödülleri, Türkiye'de bilimsel araştırmalarını sürdüren genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla 2001 yılından bu yana veriliyor. Ödül sahibi olan 25 üstün başarılı genç bilim insanı arasında Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü dahil olmak üzere 669 bilim insanı ödüllendirildi.

TÜBA-TESEP Ödülleri ve Katkıları

TÜBA-TESEP Ödülleri, nitelikli bilimsel eserlerin teşvik edilmesi amacıyla verilmektedir. Bu yıl toplamda 7 eser ödüllendirildi. Ayrıca, Halil İnalcık, Mehmet Genç ve Kemal Karpat'a özel ödüller de verildi.