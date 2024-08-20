Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TOBB Heyetiyle Yatırım ve İstihdam Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TOBB ile Ekonomik İstişarelerde Bulundu

Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, 2025-2027 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları hakkında bilgi verildi.

OVP Hazırlıkları Devam Ediyor

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gelecek ay açıklanacak olan OVP için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. TOBB yönetiminin üyelerinin fikir ve önerilerini aldıklarını belirten Yılmaz, "Dünyadaki ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen, istişareye dayalı politikalarla geleceğimizi inşa etme gayreti içindeyiz" şeklinde konuştu.

Hedefler ve Vizyon

Yılmaz, iş dünyasının tecrübelerine güvendiklerini vurgulayarak, belirtilen hedeflerinin enflasyonu düşürmek, istikrarlı bir büyüme sağlamak ve kalıcı bir sosyal refah artışı yaratmak olduğunu kaydetti. "Geçen yıl yayınladığımız OVP'nin çerçevesi çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Deprem ve Geleceğe Hazırlık

Daha önce yaşanan büyük bir deprem felaketinin yaralarını sarma konusuna da dikkat çeken Yılmaz, "Ülkemizi geleceğe daha dirençli bir şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB yönetim kurulu üyelerine düşünceleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti.