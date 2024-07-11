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Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Emekli maaşıyla geçinmek isteyen tüm müşterilere hızlı ve anında nakit olarak bir ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanının açıklamasıyla destek kredileri kamu bankaları tarafından uygun faiz oranlarıyla ödenecek.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 19:14
Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla emekli olan tüm kişilere, maaşlı müşteri olmaları halinde krediye ek olarak 12 bin TL ek ödeme yapılacak. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan emeklilere hızlı ve anında ödeme yapılabilecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla abonelere ödenecek bu ödemelerin 12 bin TL'si acil ihtiyaç sahibi emeklilere ödenecek. Bu kredi 12.000 TL nakit avans şeklinde kullandırılacaktır. Kısaca banka hesabı olan emekliler için bu, kendi banka hesabınızda kalan para miktarı olarak tanımlanır.

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest

Acil paraya ihtiyacı olan emeklilere yönelik başlatılan yeni kampanyada, para isteyen herkese uygun faiz oranlarıyla ödemelerini hesaplarına aktarabilecek. Krediye düşük faiz oranları sunulacak ve bu ödemeler hızlı ve aynı zamanda da nakit sonuçlar doğuracaktır. Cumhurbaşkanı onay verdi ve bu onayla birlikte nakit ödemelerin anında yapılacağı açıklandı.

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