Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla emekli olan tüm kişilere, maaşlı müşteri olmaları halinde krediye ek olarak 12 bin TL ek ödeme yapılacak. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan emeklilere hızlı ve anında ödeme yapılabilecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla abonelere ödenecek bu ödemelerin 12 bin TL'si acil ihtiyaç sahibi emeklilere ödenecek. Bu kredi 12.000 TL nakit avans şeklinde kullandırılacaktır. Kısaca banka hesabı olan emekliler için bu, kendi banka hesabınızda kalan para miktarı olarak tanımlanır.





Acil paraya ihtiyacı olan emeklilere yönelik başlatılan yeni kampanyada, para isteyen herkese uygun faiz oranlarıyla ödemelerini hesaplarına aktarabilecek. Krediye düşük faiz oranları sunulacak ve bu ödemeler hızlı ve aynı zamanda da nakit sonuçlar doğuracaktır. Cumhurbaşkanı onay verdi ve bu onayla birlikte nakit ödemelerin anında yapılacağı açıklandı.