D-Smart Ocak Ayında Yeni Yıla Özel Kampanya Başlattı

D-Smart'tan Ocak Ayına Özel Kampanya

D-Smart, yeni yılı karşılamak için Ocak ayına özel heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, sinema ve dizi tutkunları için çeşitli avantajlar sunulacak.

Renkli İçerikler ve İlk Defa Yayınlanacak Yapımlar

D-Smart GO, ocak boyunca ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, çocuklara yönelik çizgi filmler ve yeni belgesel serileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu kapsamda, heyecan verici birçok içerik, farklı ilgi alanlarına hitap ediyor.

D-Smart GO platformunda, televizyonda ilk kez yayınlanacak birçok yapım mevcut. Bunlar arasında biyografik belgesel Bye Bye Tiberias, aksiyon filmi Madame Web, komedi filmi Ghostbusters (2016) ve dikkat çekici görsel anlatımıyla Wonderwell yer alıyor. Ayrıca, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı konu alan Through Rocks And Clouds da sinema tutkunlarını bekliyor.

Türk Yapımı Dizi ve Belgesel İçerikleri

Türk yapımı Katakulli serisinin yeni bölümleri, MovieSmart Türk kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Dizi severler için fenomen yapım Outlander'ın final sezonunun ikinci kısmı da ocak ayında izleyicilerle buluşuyor. Yeni dizi Renegade Nell ise cesur ve zeki bir kadın olan Nell Jackson'ın öyküsünü anlatıyor ve her çarşamba FX kanalında yayınlanacak.

Belgesel Tutkunları İçin Yeni Yapımlar

Belgesel severler için National Geographic, Discovery ve National Geographic WILD gibi kanallarda yeni seriler ile zengin içerikler ekrana geliyor. Kıyamet Havaları ve Esrarengiz Adalar gibi diziler meraklıların ilgisini çekecek. Ayrıca, Ed Stafford ile Kurtuluş Öyküleri ve Dünyanın En İyi Arabaları da Discovery kanalında yayımlanacak.

Çocuklara Yönelik Eğlenceli İçerikler

Çocuklar için özel olarak hazırlanan sömestr içerikleri arasında Cartoon Network, Disney Jr. ve Cartoonito gibi kanallarda yeni çizgi film serileri sunulacak. Leliko ve Ayas gibi yapımlar, çocuk izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sinema ve dizi tutkunları, D-Smart GO'nun ocak ayı kampanyası ile film-dizi paketine yıllık yalnızca 399,99 lira ödeyerek sahip olabilecek. Bu fırsat, içerik zenginliği ile izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.