DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

D-Smart Ocak Ayında Yeni Yıla Özel Kampanya Başlattı

D-Smart GO, Ocak ayına özel çok sayıda yeni içerik sunarak sinema ve dizi tutkunlarını kucaklıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:57
D-Smart Ocak Ayında Yeni Yıla Özel Kampanya Başlattı

D-Smart'tan Ocak Ayına Özel Kampanya

D-Smart, yeni yılı karşılamak için Ocak ayına özel heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, sinema ve dizi tutkunları için çeşitli avantajlar sunulacak.

Renkli İçerikler ve İlk Defa Yayınlanacak Yapımlar

D-Smart GO, ocak boyunca ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, çocuklara yönelik çizgi filmler ve yeni belgesel serileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu kapsamda, heyecan verici birçok içerik, farklı ilgi alanlarına hitap ediyor.

D-Smart GO platformunda, televizyonda ilk kez yayınlanacak birçok yapım mevcut. Bunlar arasında biyografik belgesel Bye Bye Tiberias, aksiyon filmi Madame Web, komedi filmi Ghostbusters (2016) ve dikkat çekici görsel anlatımıyla Wonderwell yer alıyor. Ayrıca, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı konu alan Through Rocks And Clouds da sinema tutkunlarını bekliyor.

Türk Yapımı Dizi ve Belgesel İçerikleri

Türk yapımı Katakulli serisinin yeni bölümleri, MovieSmart Türk kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Dizi severler için fenomen yapım Outlander'ın final sezonunun ikinci kısmı da ocak ayında izleyicilerle buluşuyor. Yeni dizi Renegade Nell ise cesur ve zeki bir kadın olan Nell Jackson'ın öyküsünü anlatıyor ve her çarşamba FX kanalında yayınlanacak.

Belgesel Tutkunları İçin Yeni Yapımlar

Belgesel severler için National Geographic, Discovery ve National Geographic WILD gibi kanallarda yeni seriler ile zengin içerikler ekrana geliyor. Kıyamet Havaları ve Esrarengiz Adalar gibi diziler meraklıların ilgisini çekecek. Ayrıca, Ed Stafford ile Kurtuluş Öyküleri ve Dünyanın En İyi Arabaları da Discovery kanalında yayımlanacak.

Çocuklara Yönelik Eğlenceli İçerikler

Çocuklar için özel olarak hazırlanan sömestr içerikleri arasında Cartoon Network, Disney Jr. ve Cartoonito gibi kanallarda yeni çizgi film serileri sunulacak. Leliko ve Ayas gibi yapımlar, çocuk izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sinema ve dizi tutkunları, D-Smart GO'nun ocak ayı kampanyası ile film-dizi paketine yıllık yalnızca 399,99 lira ödeyerek sahip olabilecek. Bu fırsat, içerik zenginliği ile izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Artışta
2
New York Borsası Yükselişle Haftaya Merhaba Dedi
3
İtalya'da Otomobil Üretimi 68 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Değer Kazandı
5
Çin Hava Yolu Taşımacılığında Rekor: 2024'te 730 Milyon Yolcu
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yükselişle Kapattı
7
ABD ISM İmalat Endeksi Aralık'ta Beklentileri Aştı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!