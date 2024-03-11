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Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek

ÖTV muafiyeti olanlara yönelik Dacia Duster ÖTV ücretsiz fiyatlandırması açıklandı. Duster'ın ÖTV'siz fiyat listesiyle detaylı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:37
Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek

Sıfır araç fiyatlarının artmasıyla birlikte ÖTV'siz satışlara olan ilgi de ciddi oranda arttı. Firmalar ÖTV'den muaf müşterilere özel kampanyalar düzenlemekte ve bu şekilde gerçekleşen satışlar, otomobil satışlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Sıfır kilometre araçların ÖTV muafiyeti ile satışına ilişkin detaylar da ilgi çekici. Peki ucuza yeni bir araba satın alma hakkı kimindir? ÖTV'siz satışlar nasıl oluyor? İşte konuyla ilgili detaylar..

Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı

Sıfır km araçların ÖTV muafiyeti ile satışına ilişkin kurallar belli oldu. Otomobil alıcılarının bu hakkı elde etmesi kolay değil. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV önemli bir devlet vergisi olduğundan bu hakkın verilmesi kolay değildir. Bu haktan yararlanabilmek için insanların en az yüzde 90'ının engelli olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan kişiler için araba satmak avantajlı olabilir.

ÖTV muafiyeti ile araç satın alırken ve sonrasında geçerli olan bazı katı kurallar vardır. Eğer %40 kilometre indirimli yeni bir araba alırsanız o araçları istediğiniz kadar satamazsınız. Satışı yasak olmasa da devlet bu araçların kâr kaynağı olmaması için satış anında beş yıl süreyle vergiden muaf ÖTV ödenmesini şart koşuyor. Bu tamamen çirkin bir durum ve araç beş yıl boyunca satılmayacak. ÖTV muafiyeti ile vatandaşlara her beş yılda bir yeni kilometrelik otomobil alma hakkı veriliyor.

Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı

Dacia Duster'ın ÖTV'siz fiyatı açıklandı!

Türkiye'nin en çok satan SUV modellerinden Dacia Duster'ın ÖTV'siz yeni fiyatları açıklandı. Dacia Duster şimdilerde .132.900 TL liste fiyatıyla satışta. Özel satış vergisi indirimleri uygulandıktan sonra bu aracın fiyatı ise 676.000 TL'ye düşüyor. Bu fiyattan yararlanmak için Dacia Duster ÖTV'siz olarak satılıyor.

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