Damla Kent’te Daire Seçimleri 26 Kasım 2025’te Başlıyor — Emlak Konut GYO

Damla Kent’te daire seçimleri 26 Kasım 2025 itibarıyla başlıyor

Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi’nde yatırımcıların asli edim—daire seçimi haklarını 26 Kasım 2025 itibarıyla kullanmaya başlayabileceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu ile açıkladı.

Açıklamada, projenin halka arz edilen etaplarında ihale süreçlerinin tamamlandığı ve inşaat çalışmalarının başladığı belirtilerek, Gayrimenkul Sertifikası sahiplerinin beklediği asli edim sürecinin yatırımcı erişimine açıldığı vurgulandı.

Damla Kent’te halka arz edilen A ve B etaplarında 2 bin 214 bağımsız bölüm bulunduğu, sertifikaya sahip yatırımcıların 26 Kasım 2025 itibarıyla asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecekleri kaydedildi. Gayrimenkul Sertifikası satın almak isteyen yatırımcıların işlemlerini 'DMLKT' koduyla, Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Projenin halka arz edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçlerinin 22 Ekim 2025 itibarıyla tamamlandığı ve inşaat çalışmalarının başladığı daha önce duyurulmuştu. Yatırımcıların asli edim taleplerini 2026 yılını beklemeden gerçekleştirebilmeleri amacıyla Emlak Konut GYO’nun Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru, 7 Kasım 2025 tarihli yazı ile onaylandı. Bu kapsamda yatırımcılar 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren daire seçim haklarını kullanabilecekler.

Daire seçme hakkı - asli edim süreci nasıl işliyor?

Yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, Damla Kent’ten ev sahibi olmak için aşağıdaki adımları izleyecek:

1. Öncelikle damlakent.emlakkonut.com.tr ve emlakkonut.com.tr/ adresleri üzerinden projedeki daireleri inceleyip tercih ettikleri konutu belirleyecekler.

2. Ardından yatırımcılar, sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecekler.

3. Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO’ya iletecek ve süreç resmen başlamış olacak.

4. Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıyı Emlak Konut Genel Merkezi'ne davet ederek sözleşme imzalama sürecini tamamlayacak.

Böylece yatırımcılar, Gayrimenkul Sertifikası aracılığıyla biriktirdikleri tasarruflarını kısa sürede konuta dönüştürme fırsatı elde edecekler.

İstanbul’un yeni yaşam merkezi: Damla Kent

Açıklamada, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi’nin İstanbul Başakşehir’de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik geniş bir alanda hayata geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

EMLAK KONUT GYO'NUN, GAYRİMENKUL SERTİFİKASI MODELİYLE HALKA ARZ EDİLEN DAMLA KENT PROJESİ’NDE, YATIRIMCILARIN ASLİ EDİM-DAİRE SEÇİMİ HAKLARINI 26 KASIM 2025 İTİBARIYLA KULLANMAYA BAŞLAYABİLECEĞİ AÇIKLANDI.