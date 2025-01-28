Danimarka'dan Gazprom'a Kuzey Akım 2 İçin Onay

Danimarka'dan Gazprom'a Yakınlaşma

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında koruma çalışmaları yapması için Gazprom'un alt şirketi Nord Stream 2 AG'ye resmi izin verdi.

İzinle Birlikte Hisse Senetleri Yükseldi

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Nord Stream 2 AG'ye verilen izin, kuzey akım 2 boru hattının bakım ve koruma çalışmalarını kapsıyor. Bu çalışmalar, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. İzin haberinin ardından, Gazprom'un hisse senetleri Moskova Borsası'nda %3,3'ten fazla değer kazandı.

Kuzey Akım Projesinin Geçmişi

Hatırlanacağı üzere, Rus gazının Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşınmasını amaçlayan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatları, Eylül 2022'de yaşanan patlamalar sebebiyle atıl durumda kalmıştı. Bu bağlamda, Danimarka'nın verdiği izin, projenin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.