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Danimarka'dan Gazprom'a Kuzey Akım 2 İçin Onay

Danimarka, Kuzey Akım 2 boru hattında Gazprom'un alt şirketine bazı koruma çalışmaları için izin verdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:03
Danimarka'dan Gazprom'a Kuzey Akım 2 İçin Onay

Danimarka'dan Gazprom'a Yakınlaşma

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında koruma çalışmaları yapması için Gazprom'un alt şirketi Nord Stream 2 AG'ye resmi izin verdi.

İzinle Birlikte Hisse Senetleri Yükseldi

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Nord Stream 2 AG'ye verilen izin, kuzey akım 2 boru hattının bakım ve koruma çalışmalarını kapsıyor. Bu çalışmalar, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. İzin haberinin ardından, Gazprom'un hisse senetleri Moskova Borsası'nda %3,3'ten fazla değer kazandı.

Kuzey Akım Projesinin Geçmişi

Hatırlanacağı üzere, Rus gazının Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşınmasını amaçlayan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatları, Eylül 2022'de yaşanan patlamalar sebebiyle atıl durumda kalmıştı. Bu bağlamda, Danimarka'nın verdiği izin, projenin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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