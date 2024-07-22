Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

DASK'tan Poliçe Limiti Açıklaması: Yargıtay Kararı

DASK, Yargıtay'ın sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı olduğu kararını açıkladı. Deprem tazminatları poliçe limitleriyle sınırlı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:10
DASK'tan Poliçe Limiti Açıklaması: Yargıtay Kararı

DASK Poliçe Limiti Hakkında Önemli Açıklama Yaptı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Yargıtay'ın DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğu yönündeki kararını duyurdu. DASK, bu kararı doğrultusunda, sigortalıların ödediği poliçe primleri ile oluşturulan fonlar aracılığıyla, deprem nedeniyle meydana gelen hasarların poliçe teminat limitleri dahilinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

DASK'ın Yükümlülükleri ve Amaçları

DASK, kanunun verdiği yükümlülüklere bağlı kalarak, 6 Şubat'taki depremler sonrası sigortalıların tazminatlarına en kısa sürede ulaşmalarını sağlama amacında olduğunu vurguladı. DASK, bu süreçlerinde hızlı, kolaylaştırıcı ve etkili bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Poliçe Limitleri ve Sigorta Bedeli

DASK'ın açıklamasında, Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerine sahip vatandaşların, bu poliçeler doğrultusunda tazminat taleplerinin yalnızca poliçe limitleri ile sınırlı olduğunun altı çizildi. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın A-4 maddesinde, sigorta bedelinin azami teminat tutarından fazla olamayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, poliçe bedeli ile sınırlı tazminat taleplerinin, ek prim alınmaksızın değişen tarifelere göre yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Yargıtay Kararı ve Sonuçları

Yapılan itirazların ardından Yargıtay, konuya ilişkin emsal bir karar almış ve DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğuna hükmetmiştir. Bu karar, Bölge Adliye Mahkemelerinin DASK'ın ek prim alınmaksızın güncel tarifeden ödeme yapamayacağına dair daha önceki emsal kararlarını pekiştirmiştir. Bu durum, aksi görüşlerin hukuki bir dayanağının kalmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, DASK, sigortalıların tazminat taleplerinin poliçe limitleri doğrultusunda yapılması gerektiğini ve Yargıtay'ın bu konudaki kararını net bir şekilde duyurmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme