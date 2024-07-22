DASK'tan Poliçe Limiti Açıklaması: Yargıtay Kararı

DASK Poliçe Limiti Hakkında Önemli Açıklama Yaptı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Yargıtay'ın DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğu yönündeki kararını duyurdu. DASK, bu kararı doğrultusunda, sigortalıların ödediği poliçe primleri ile oluşturulan fonlar aracılığıyla, deprem nedeniyle meydana gelen hasarların poliçe teminat limitleri dahilinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

DASK'ın Yükümlülükleri ve Amaçları

DASK, kanunun verdiği yükümlülüklere bağlı kalarak, 6 Şubat'taki depremler sonrası sigortalıların tazminatlarına en kısa sürede ulaşmalarını sağlama amacında olduğunu vurguladı. DASK, bu süreçlerinde hızlı, kolaylaştırıcı ve etkili bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Poliçe Limitleri ve Sigorta Bedeli

DASK'ın açıklamasında, Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerine sahip vatandaşların, bu poliçeler doğrultusunda tazminat taleplerinin yalnızca poliçe limitleri ile sınırlı olduğunun altı çizildi. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın A-4 maddesinde, sigorta bedelinin azami teminat tutarından fazla olamayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, poliçe bedeli ile sınırlı tazminat taleplerinin, ek prim alınmaksızın değişen tarifelere göre yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Yargıtay Kararı ve Sonuçları

Yapılan itirazların ardından Yargıtay, konuya ilişkin emsal bir karar almış ve DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğuna hükmetmiştir. Bu karar, Bölge Adliye Mahkemelerinin DASK'ın ek prim alınmaksızın güncel tarifeden ödeme yapamayacağına dair daha önceki emsal kararlarını pekiştirmiştir. Bu durum, aksi görüşlerin hukuki bir dayanağının kalmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, DASK, sigortalıların tazminat taleplerinin poliçe limitleri doğrultusunda yapılması gerektiğini ve Yargıtay'ın bu konudaki kararını net bir şekilde duyurmuştur.