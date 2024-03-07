Lazanya severlere bu defa farklı tarif ile geldi. Davet sofralarının başında yer alacak tavuklu lazanya yediden yetmişe herkesin beğenisini topluyor. Tavuklu lazanya yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı haberimizde.
MALZMELER
3parçatavuk göğsü
1/2paketlazanya
2adetyeşil biber
1adetkapya biber
2dişsarımsak
1/2çay kaşığıkarabiber
1çay kaşığıtuz
Tavuklu Lazanya Tarifi Sosu İçin:
2yemek kaşığıtereyağ
2yemek kaşığıun
3,5su bardağısüt
1tutamtuz
1tutamkarabiber
1tutammuskat cevizi rendesi
1çay bardağı kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
-Tavukları küp küp doğrayın
-Suyunu çekene kadar kavrulur ve üzerine biber, sarımsak eklenerek bahartlar ilave edilir.
-Sos tavasında yağ ile unu kavurun. Azar azar sütü ilave edin .
-Sos, boza kıvamına gelince ocağın altı kapatılır ve fırın kabının içerisinde sostan ince bir katma sürülerek lazanyalar dizilir tekrar beşame sos ve tavuk eklenir.
-Bu işlem kap dolana kadar yapılır.
-Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşarlar eriyene kadar pişirilir.
Lazanya severlere bu defa farklı tarif ile geldi. Davet sofralarının başında yer alacak tavuklu lazanya yediden yetmişe herkesin beğenisini topluyor. Tavuklu lazanya yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı haberimizde.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Bankalardan ateşböceği gibi parlayan doğalgaz desteği: Mayıs'a kadar devam edecek
Yaş şartına uyan tüm kadınlar başvurabilir! 150 bin TL faizsiz kredi kutusu açıldı
Her ay 1000 TL destek - Mart bitmeden giden liseliye anında ödenecek
1-2 çocuğu olan bireye son 4 ay uyarısı! PTT 5000 TL'ye ek 1700 TL ödeyecek
Davet sofralarının kurtarıcısı tavuklu lazanya tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor
Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü
Hayalinizdeki ev artık gerçek oluyor! 0,69 faizli 10 yıllık konut kredisi veriliyor
Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!