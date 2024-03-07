Davet sofralarının kurtarıcısı tavuklu lazanya tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

Lazanya severlere bu defa farklı tarif ile geldi. Davet sofralarının başında yer alacak tavuklu lazanya yediden yetmişe herkesin beğenisini topluyor. Tavuklu lazanya yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı haberimizde.



MALZMELER

3parçatavuk göğsü

1/2paketlazanya

2adetyeşil biber

1adetkapya biber

2dişsarımsak

1/2çay kaşığıkarabiber

1çay kaşığıtuz



Tavuklu Lazanya Tarifi Sosu İçin:

2yemek kaşığıtereyağ

2yemek kaşığıun

3,5su bardağısüt

1tutamtuz

1tutamkarabiber

1tutammuskat cevizi rendesi

1çay bardağı kaşar peyniri



HAZIRLANIŞI

-Tavukları küp küp doğrayın

-Suyunu çekene kadar kavrulur ve üzerine biber, sarımsak eklenerek bahartlar ilave edilir.

-Sos tavasında yağ ile unu kavurun. Azar azar sütü ilave edin .

-Sos, boza kıvamına gelince ocağın altı kapatılır ve fırın kabının içerisinde sostan ince bir katma sürülerek lazanyalar dizilir tekrar beşame sos ve tavuk eklenir.

-Bu işlem kap dolana kadar yapılır.

-Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşarlar eriyene kadar pişirilir.

