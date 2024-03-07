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Davet sofralarının kurtarıcısı tavuklu lazanya tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

Akşam yemekleri için ne yapacağını bir türlü bulamayanlara özel tarif geldi. Tavuklu lazanya her yiyenin beğenisini toplarken davet sofralarını zenginleştiriyor. İşte tavuklu lazanya tarifi...

Yayın Tarihi: 07.03.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 16:58
Davet sofralarının kurtarıcısı tavuklu lazanya tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

Lazanya severlere bu defa farklı tarif ile geldi. Davet sofralarının başında yer alacak tavuklu lazanya yediden yetmişe herkesin beğenisini topluyor. Tavuklu lazanya yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı haberimizde.

MALZMELER
3parçatavuk göğsü
1/2paketlazanya
2adetyeşil biber
1adetkapya biber
2dişsarımsak
1/2çay kaşığıkarabiber
1çay kaşığıtuz
tavuklu lazanya
Tavuklu Lazanya Tarifi Sosu İçin:
2yemek kaşığıtereyağ
2yemek kaşığıun
3,5su bardağısüt
1tutamtuz
1tutamkarabiber
1tutammuskat cevizi rendesi
1çay bardağı kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI
-Tavukları küp küp doğrayın
-Suyunu çekene kadar kavrulur ve üzerine biber, sarımsak eklenerek bahartlar ilave edilir.
-Sos tavasında yağ ile unu kavurun. Azar azar sütü ilave edin .
-Sos, boza kıvamına gelince ocağın altı kapatılır ve fırın kabının içerisinde sostan ince bir katma sürülerek lazanyalar dizilir tekrar beşame sos ve tavuk eklenir.
-Bu işlem kap dolana kadar yapılır.
-Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşarlar eriyene kadar pişirilir.

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Davet sofralarının kurtarıcısı tavuklu lazanya tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

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