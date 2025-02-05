David Sacks: 'Bitcoin Rezervi' Fikri Değerlendirilecek

Beyaz Saray Kripto Çarı'ndan Önemli Açıklamalar

Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, kripto para birimleriyle ilgili yürütülecek çalışma grubunun ilk konularından birinin Bitcoin rezervi olacağını duyurdu.

Kongre Üyelerinin Katılımıyla Basın Toplantısı

Sacks, ABD Kongresi üyelerinin katılımıyla Capitol Hill'de düzenlenen basın toplantısında dijital varlıklar üzerine söylemlerde bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından imzaladığı kripto ile ilgili kararnamelere dikkat çekti. Sacks, yönetimin politikalarının dijital varlıklar, blok zinciri teknolojisi ve bu teknolojilere bağlı yeniliklerin sorumlu bir şekilde büyümesini destekleyeceğini belirtti.

Hedef: Federal Düzenleyici Çerçevenin Oluşturulması

Sacks, Trump'ın kripto para birimleriyle ilgili bir çalışma grubu kurduğunu hatırlatarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bir Kripto Görev Gücü oluşturduğunun altını çizdi. Yatırımcıların açık düzenlemeler istediğini ifade eden Sacks, "SEC'in kripto varlıklarla ilgili kuralları netleştirmeden, kripto şirketlerine karşı bir dizi keyfi uygulama döneminden çıktık" dedi.

İnovasyonu Ülkede Tutma Çabaları

Sacks, inovasyonların ABD’de tutulmasının önemine vurgu yaparak, "Finansal varlıklar dijital hale gelecektir. Bu değer oluşumunun ABD'de gerçekleşmesini istiyoruz, bu da tüketicilerin korunmasına avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Piyasa Odaklı Mevzuat Vurgusu

Sacks, iyi aktörleri kötü oyunculardan ayırt etmenin, net tanımlar ve adil kurallar önemli olduğu konusunu gündeme getirerek, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile sabitcoin mevzuatı üzerinde çalışmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Trump'ın talebinin bir parçası olarak Bitcoin rezervi fikrinin değerlendirileceğini tekrarladı: "İlk ele alacağımız konulardan biri Bitcoin rezervinin fizibilitesi olacak" dedi.