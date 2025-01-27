DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli Küresel Çip Şirketlerini Sarstı

DeepSeek'in Yenilikçi Hamlesi Çip Şirketlerini Vurdu

Çin merkezli DeepSeek şirketinin piyasaya sürdüğü son yapay zeka modeli, global çip şirketlerinin hisselerine baskı yapmaya başladı. DeepSeek-R1 modeli, Google ve OpenAI gibi uluslararası rakiplerine kıyasla daha az çip kullanarak ve çok daha kısa bir sürede geliştirildi.

DeepSeek-R1 Modelinin Özellikleri

High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle hayata geçirilen bu model, yalnızca 2 bin Nvidia çipi ile 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildi. Bu dikkate değer maliyet verimliliği, modelin dünya genelinde kısa sürede rağbet görmesine neden oldu.

Piyasalarda Satış Baskısı

DeepSeek'in bu hamlesi, çip şirketlerinin hisselerinde ciddi değer kayıplarına yol açtı. ASML şirketinin hisseleri yüzde 8 değer kaybetti. ABD'li çip üreticileri arasında Nvidia ve Broadcom %7’ye varan kayıplar yaşarken, AMD hisselerinde düşüş %4 civarına ulaştı.

Diğer Şirketlerde Düşüşler

Hisselerdeki kayıpların etkisi, Intel için %3,4, Qualcomm için %1,3, Arm içinse %2,4 oldu. Bunun yanı sıra teknoloji devlerinden Microsoft %3,3, Amazon %0,24 ve Meta %3,47’lik düşüşler yaşadı.

DeepSeek dalgası, dünya genelinde çip sektöründe büyük bir değişim rüzgarı estirmekle kalmayıp, investorlar için düşünülmesi gereken yeni bir piyasa dinamiği oluşturdu.