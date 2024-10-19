DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Bingazi'de Ziyaret Gerçekleştirdi

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Bingazi'yi Ziyaret Etti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, Libya'nın doğusundaki Bingazi şehrine önemli bir ziyaret düzenledi. Ziyaret, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil liderliğinde gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerle Toplantılar

DEİK'ten yapılan açıklamada, Bingazi Yatırım Bakanı Ali es-Sayiti, Bingazi Belediyesi Başkanı Al Saghir Bujwari ve Bingazi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Münim es-Sayiti ile çeşitli toplantılar yapıldığı bilgisi verildi. Ziyaret sırasında yerel iş dünyasıyla firmalara da sahada incelemelerde bulunuldu.

İlişkilerin Güçlendirilmesi Ve Yeni Projeler

Karanfil, Libya'daki bu ziyareti Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve Ticaret Müşaviri Yusuf Yıldızın destekleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti. Ziyaretin ana hedefi, Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini artırmak oldu. Karanfil, Ali Alsaidi ve Salih Alebeydi gibi önemli isimlerle görüşmeler yaparak, mevcut projelerdeki sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye Başkonsolosluğu ve İlişkilerin Derinleşmesi

Bingazi Belediyesi Başkanı Al Saghir Bujwari, Türkiye'nin Bingazi'deki başkonsolosluğunu açmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Bingazi Belediyesi'nin meclis kararıyla bir sokak adının 'İstanbul Sokağı' olmasına yönelik karar alındığını belirtti. Bu adım, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tarihi Dostluğun Sürdürücülüğü

Karanfil, Türkiye ile Libya'nın tarih boyunca birbirlerine destek olduğunu belirtti. Bu dostane ilişkileri gelecekte de sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca, Libya'nın Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve bu ziyaretle ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesini hedeflediklerini ifade etti.

Karanfil, Libya’lı iş insanlarının Türkiye’nin 25 yıllık kalkınma sürecine tanıklık ettikçe, Libya’nın kalkınmasına duyulan inancın arttığını kaydederek, “Bu ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz.” şeklinde değerlendirdi.