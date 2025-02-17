DEİK, Türkiye-Özbekistan Ticaretini Güçlendirmek İçin Webinar Serisi Başlattı

DEİK'ten Yeni Bir Adım: '12 Ay 12 Vilayet' Webinar Serisi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek adına '12 Ay 12 Vilayet' adlı bir webinar serisi başlattı. Bu seri, ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

Webinar Serisinin Detayları

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, ilk webinar ocak ayında Buhara Vilayetinde İş ve Yatırım Fırsatları temasıyla gerçekleştirildi. Serinin ikinci oturumu ise 21 Şubat'ta Özbekistan'ın Harezm Vilayetinde İş ve Yatırım Fırsatları başlığıyla düzenlenecek.

Ticaret Hacmi ve İş Fırsatları

DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığını belirtti. Türkiye, Özbekistan'ın en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke konumundayken, en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke olarak da önemini koruyor. Bu ticaret rakamlarını daha da artırmak için iş insanlarının daha fazla çaba göstereceğine inandığını dile getirdi.

Özgüven ayrıca, geçen yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının ticari ilişkileri derinleştireceğini vurguladı. İlk webinarda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocayev ve Buhara Bölge Vali Yardımcısı gibi önemli isimlerle bir araya gelerek yatırım fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

Serinin Devamı

'12 Ay 12 Vilayet' webinar serisi, şubat ayında Harezm ile devam edecek. Ardından, martta Namangan, nisanda Taşkent, mayısta Jizzak, haziranda Semerkand, temmuzda Kaşkaderya, ağustosta Surhanderya, eylülde Andican, ekimde Fergana, kasımda Navoi ve aralıkta Sırderya ile keşif ve tanıtım etkinliklerine devam edecektir.