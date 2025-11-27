DenizBank’ın sürdürülebilirlik sendikasyonuna 1 milyar doları aşan talep

İşlem ve talep yapısı

DenizBank, sürdürülebilirlik temalı Kasım 2024 sendikasyon kredisinin ilk dilimini yüzde 176 taleple, 3 yıla kadar uzanan vade yapısıyla yeniledi. İşlem 648 milyon dolar olarak gerçekleşirken, söz konusu krediye 1 milyar doların üzerinde talep geldi.

Finansman, 25 ülkeden 52 banka katılımıyla sağlandı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, kaynaklar DenizBank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile tam uyumlu şekilde; çevresel veya sosyal etkisi pozitif projelere, tarım, kadın girişimciler ve KOBİ’lerin büyüme ve gelişimine destek vermek amacıyla kullanılacak.

Sendikasyon kredisinin, bir önceki dönemde olduğu gibi 3 yıla kadar uzayan vade yapısı, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisi ve DenizBank’ın güçlü finansal pozisyonuna duyduğu güveni bir kez daha teyit etti. Bu işlemle birlikte bankanın sendikasyon kredileri içindeki uzun vadeli dilimlerin payı yüzde 63 seviyesine ulaştı.

Genel Müdür Recep Baştuğ’un değerlendirmesi

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Banka olarak, finansal kaynaklarımızı stratejik olarak çevresel ve toplumsal fayda oluşturacak alanlara yönlendirmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımla, son 3 yılda ekonomimize 3.7 milyar dolarlık taze kaynak sağladık; toptan fonlamamızın içinde sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin payı ise yüzde 55 oldu.

Tarım, kadın girişimciler ve KOBİ’ler gibi bankamızın finansman sağlarken öncelik verdiği alanlara yönlendireceğimiz 648 milyon dolar tutarındaki son sendikasyon işlemimiz, 3 yıla uzayan vade yapısı ile ülkemizin daha sağlıklı finansmana erişmesi için de örnek oluşturuyor. Sürdürülebilir Finans Çerçevemizde belirtilen çevresel ve sosyal kriterleri karşılayan kredilerin finansmanının yanı sıra, Türkiye’de iklim dostu yatırımların ölçeğini büyütmek için yenilikçi ve çeşitlendirilmiş finansal araçlar geliştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz".

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ RECEP BAŞTUĞ