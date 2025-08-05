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Denizli'de Kale Biberi Hasadı Başladı: Kalite ve Verim Ön Planda

Denizli Kale ilçesinde coğrafi işaretli Kale biberinin hasadına başlandı. Bu yılki verim çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 21:10
Denizli'de Kale Biberi Hasadı Başladı: Kalite ve Verim Ön Planda

Denizli'de Kale Biberinin Hasadına Başlandı

Denizli'nin Kale ilçesinde, coğrafi işaret tescilli ürünler arasında yer alan Kale biberi için hasat dönemine geçildi. Demirciler Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, bu yılki ürün kalitesinin çiftçilerin morale katkıda bulunduğu gözlemlendi.

Başarılı Hasat Dönemi

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammet Eren, hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, biberleri doğal yollarla korumanın yanı sıra modern tarım teknikleri ile geleneksel üretimi birleştirdiklerini dile getirdi. Eren, "Toplam 800 dekar alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Dekar başına ortalama 2,5 ton verim elde ettik ve bu yıl çok başarılı bir sezon geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eren ayrıca, Kale biberini zararlılardan korumak için doğal ve çevre dostu yöntemlere başvurduklarını vurguladı. "Üreticimiz artık bilinçli, teknolojiyi takip ediyor ve sürdürülebilirliğe önem veriyor" diye ekledi.

Kalite ve Verim Ön Planda

Demirciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Karauzun da, "Meşhur tescilli Kale biberimizin hasadı bu yıl erken başladı. Biberlerimiz çok kaliteli ve verimli. Üreticimizin emeği karşılık buldu, fiyatlar da oldukça iyi seviyelerde. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Gastronomi Turizmine Katkı

Kale biberinin yalnızca tarımda değil, aynı zamanda bölgede gastronomi turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor. Bu potansiyelle, yerel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Denizli'de Kale ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan Kale biberi hasat...

Denizli'de Kale ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan Kale biberi hasat edilmeye başlandı.

Denizli'de Kale ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan Kale biberi hasat...

Denizli'de Kale ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan Kale biberi hasat edilmeye başlandı.

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