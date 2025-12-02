Denizli'nin Gıda İhracatı Helal Expo'da Öne Çıktı

Denizlili ihracatçılar Helal Expo'ya üçüncü kez info stantla katıldı; 2025 Ocak-Kasım'da 530'un üzerinde ürünü 130'dan fazla ülkeye ihraç ederek gıda ihracatında güç gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:33
Denizli'nin Gıda İhracatı Helal Expo'da Öne Çıktı

Denizli'nin Gıda İhracatı Helal Expo'da Öne Çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizlili ihracatçılar, İstanbul'da düzenlenen Helal Expo Fuarı'na bu yıl üçüncü kez info stant ile katılarak uluslararası paydaşlarla buluştu.

Helal sertifikalı ürünlere yönelik küresel talebin arttığı dönemde düzenlenen fuar; ticaret heyetleri, satın alma profesyonelleri, üreticiler ve sektör temsilcilerini aynı platformda bir araya getiriyor. Etkinlikte gıda, kozmetik, hijyen, sağlık, tekstil ve ambalaj sektörlerinin önde gelen firmaları yer aldı ve geniş ürün çeşitliliği sergilendi.

"Helal Expo, uluslararası iş birliklerinin merkezinde yer alıyor."

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi: "Helal ürünlere yönelik küresel talebin arttığı bir dönemde Helal Expo, farklı ülkelerden sektör temsilcilerini İstanbul'da bir araya getiren önemli bir platform niteliği taşıyor. Gıda, kozmetik, hijyen ve tekstil gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların fuarda yer alması, sektörün geniş bir yelpazede geliştiğini gösteriyor. DENİB olarak info standımız aracılığıyla üyelerimizin tanıtımına katkı sağlamayı, yeni bağlantılar kurmaları için uygun bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmeler, Denizli ihracat ekosistemi açısından değerli çıktıların elde edilmesine imkan tanıyor. Sektördeki iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Denizli'nin gıda sektörü, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 530'un üzerinde ürünü 130'dan fazla ülkeye ihraç ederek küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. Bu tablo, şehrin üretim kabiliyeti, kalite standartları ve rekabet gücünün uluslararası arenada karşılık bulduğunu gösteriyor.

Memişoğlu, fuarların ihracat faaliyetleri açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Fuar katılımlarını, mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara erişim sağlamak açısından değerli buluyoruz. Üyelerimizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, ticaret hacimlerini geliştirmek ve sektörün güncel dinamiklerine erişim sağlamak için fuar süreçlerinde destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

DENİZLİLİ İHRACATÇILAR, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN HELAL EXPO FUARI’NA BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ İNFO STANT...

DENİZLİLİ İHRACATÇILAR, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN HELAL EXPO FUARI’NA BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ İNFO STANT İLE KATILIM SAĞLAYARAK ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

DENİZLİLİ İHRACATÇILAR, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN HELAL EXPO FUARI’NA BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ İNFO STANT...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brent Petrol 65,08 Dolar: OPEC+ Üretim Artışı Fiyatları Etkiledi
2
Bakan Yumaklı’dan İsrail tohum iddialarına sert yanıt
3
Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 5 Yılda Yüzde 58,1 Artış Gösterdi
4
ABD'de Tüketici Güveni Mart'ta Düşüş Yaşadı
5
Microsoft, Hindistan'a 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
6
Orta Koridor Lapis Lazuli Geçişi Toplantısı: Türkiye'nin Stratejik Vizyonu
7
PTT'den Gaziler Günü Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?