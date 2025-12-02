Denizli'nin Gıda İhracatı Helal Expo'da Öne Çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizlili ihracatçılar, İstanbul'da düzenlenen Helal Expo Fuarı'na bu yıl üçüncü kez info stant ile katılarak uluslararası paydaşlarla buluştu.

Helal sertifikalı ürünlere yönelik küresel talebin arttığı dönemde düzenlenen fuar; ticaret heyetleri, satın alma profesyonelleri, üreticiler ve sektör temsilcilerini aynı platformda bir araya getiriyor. Etkinlikte gıda, kozmetik, hijyen, sağlık, tekstil ve ambalaj sektörlerinin önde gelen firmaları yer aldı ve geniş ürün çeşitliliği sergilendi.

"Helal Expo, uluslararası iş birliklerinin merkezinde yer alıyor."

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi: "Helal ürünlere yönelik küresel talebin arttığı bir dönemde Helal Expo, farklı ülkelerden sektör temsilcilerini İstanbul'da bir araya getiren önemli bir platform niteliği taşıyor. Gıda, kozmetik, hijyen ve tekstil gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların fuarda yer alması, sektörün geniş bir yelpazede geliştiğini gösteriyor. DENİB olarak info standımız aracılığıyla üyelerimizin tanıtımına katkı sağlamayı, yeni bağlantılar kurmaları için uygun bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmeler, Denizli ihracat ekosistemi açısından değerli çıktıların elde edilmesine imkan tanıyor. Sektördeki iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Denizli'nin gıda sektörü, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 530'un üzerinde ürünü 130'dan fazla ülkeye ihraç ederek küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. Bu tablo, şehrin üretim kabiliyeti, kalite standartları ve rekabet gücünün uluslararası arenada karşılık bulduğunu gösteriyor.

Memişoğlu, fuarların ihracat faaliyetleri açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Fuar katılımlarını, mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara erişim sağlamak açısından değerli buluyoruz. Üyelerimizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, ticaret hacimlerini geliştirmek ve sektörün güncel dinamiklerine erişim sağlamak için fuar süreçlerinde destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

