Depremzedeler için toplanan milyonlarca liranın ne kadarı harcandı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından tapılan bir açıklamada bağış hesaplarında toplanan 122 milyar liranın yaklaşık olarak 63,5 milyar lirasının Kahramanmaraş'taki depremzedelere barınma ve nakdi destek olarak ulaştırıldığını bildirdi.

BARINMA VE NAKDİ DESTEK TUTARLARI





AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bağışların Kahramanmaraş'taki depremzedelere dağıtılmaya devam edileceği belirtildi. Bu kapsamda bağış hesabında toplanan 121 milyar 940 milyon 635 bin 153 lira yardım miktarının 63 milyar 575 milyon 201 bin 110 lirasının mağdurlara barınma ve nakdi destek olarak sağlandığı kaydedildi.

Afetzedelere yapılan harcamaların 40 milyon 580 bin 800 lirası nakdi yardıma, 23 milyon 74 milyon 393 bin 110 lirası ise tahliye merkezi masraflarına ayrıldı.