Devlet anneleri maaşa bağlıyor! Bunu yapana 12 ay 11 bin TL'yi aşkın maaş müjdesi

Annelere 325 euro destek ödemesiyle beraber ayrıntılar açıklanırken SGK Avrupa Birliği destekli projeler üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3.500 sigortalı anneye 12 ay süreyle verilecek ödemelere değinildi. 325 euro destek ödemesi başvuruları nasıl yapılır, kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...



AVRUPA BİRLİĞİ KATKILI

Hem sigortalı hem de çalışan kadın istihdamının artış göstermesi adına bakıcı çalıştırılmasına dair teşvik etmek amacıyla çalışmalar SGK üzerinden projeler sunuldu. İkinci fazını devreye alırken AB finansman desteği sağladığı proje üzerine 0-36 aylık çocuğu olanlara ödeme gerçekleşecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de 12 ay süre içerisinde uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 Euro destek verilecek. Özel gereksinimli çocuğu olan ve bekar annelere fazladan 50 Euro ödeme yapılabilecek. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşviki hedeflenirken 3.500'ü anne ve 3.500'ü bakıcı olmak üzere 7 bin kadın faydalanabilecek.

Proje kapsamında hem anneler aldıkları maddi destekle istihdam sağlarken eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarınıza istahdam sağlanır.





BAKICI EĞİTİMLİ DEĞİLSE İŞLEYİŞ NASIL OLUR?

Çalışan Anne Desteğinden faydalanabilmeniz için bakıcınızın ‘0-36 aylık çocuk bakımı üzerinden alınacak eğitim MEB, İşkur, MYK ya da üniversitelerden onaylı sertifikayla ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinin diplomasıyla belgelendirmesi gerekiyor. Bakıcınızın eğitim belgesini kesin kayıt için geldiğinde evraklar içerisinde yer alması şart koşuldu.



ANALIK İZNİ BİTMİŞ OLMALI

Başvuru tarihi üzerine 0-24 ay aralığında çocuğunuz olması şartına bakılırken Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet ediyor olmak gerekir.

Bekar anneler çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste ikamet edilmesine bakılır.

Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız

SGK kayıtlarına bakılarak proje döneminde analık izninde olunmaması.

